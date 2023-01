Dalla rinascita post Covid al conflitto in Ucraina, fermento per il Carnevale di Larino

Sono dedicati alla rinascita post Covid, al conflitto in Ucraina e alla violenza sulle donne i carri allegorici del Carnevale di Larino edizione 2023.

I giovani dei gruppi di lavoro, stando a quanto si legge su Ansa Molise, sono alle battute finali per la preparazione dei sei ‘giganti’ di cartapesta che sfileranno nel centro del paese nei giorni 18, 19, 25 e 26 febbraio.

C’è grande attesa per la 48/a edizione dell’evento, tra i Carnevali storici d’Italia. Al lavoro i maestri cartapestai con i ragazzi del paese. Il Carnevale è organizzato dall’associazione Larinella con Danilo Marchitto, insieme a gruppi di lavoro in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale.

“Un lavoro che dura da 6 mesi, con una squadra di circa 300 persone. Prima c’è stata la preparazione dei bozzetti con l’idea grafica, poi via con la costruzione vera e propria, le finiture con la carta, ora siamo alle colorazioni – spiega Marchitto all’ANSA – Siamo quasi pronti per la sfilata”.

“Nonostante i grandi sforzi, il contributo per ogni carro ammonta a circa 7 mila euro che è una cifra irrisoria rispetto al lavoro necessario e all’entità di queste opere artistiche – prosegue Marchitto – Se non avessimo la passione e la voglia di stare insieme tutto ciò non sarebbe possibile. Il Carnevale rappresenta per Larino un evento culturale importante. Basti pensare che il primo cinema dista 70 km da questa realtà per cui dare vita a questi luoghi di idee aiuta molto”.

Numerosi gli eventi collaterali durante le giornate di sfilata. “Quest’anno ci saranno delle opere qualificate, eccezionali – dichiara il sindaco Giuseppe Puchetti – Questo Carnevale ha avuto la possibilità di crescere grazie al riconoscimento come evento storico d’Italia da parte del Ministero che ha concesso risorse economiche. Ne siamo soddisfatti perché la manifestazione rappresenta un evento identitario della nostra società. Grazie alla sinergia con l’associazione Larinella ci saranno molti eventi con artisti”. (foto in alto e in home page Ansa Molise)