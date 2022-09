Dalla raccolta di materiale scolastico al calcio, si rinnova il gemellaggio Termoli-Chorzow

Un gemellaggio lungo 20 anni, “che è sopravvissuto anche al cambio delle amministrazioni comunali, segno che alla base c’è un sentimento profondo di amicizia e non solo una questione amministrativa”.

E’ stato presentato questa mattina, 6 settembre, il programma del ventennale del gemellaggio tra Termoli e Chorzow.

Un forte legame che si rinnoverà nel prossimo fine settimana quando una delegazione del comune polacco, con a capo il Sindaco Andrzej Kotala, giungerà in città per celebrare il ventennale attraverso una serie di iniziative volute dalla Parrocchia di San Pietro e Paolo e dal Comune di Termoli.

A presentare le iniziative il Sindaco Francesco Roberti e Padre Enzo Ronzitti, hanno partecipato all’incontro anche l’assessore Rita Colaci, l’assessore Michele Barile e i consiglieri comunali Nicola Balice ed Enrico Miele.

Il gemellaggio tra le due città nacque grazie alla parrocchia San Pietro e Paolo che in estate ospitava a Termoli i bambini polacchi che insieme alla scuola calcio della Polisportiva davano vita al “Torneo dell’amicizia”.

Il legame si è poi rinsaldato nel corso degli anni fino a diventare costante negli ultimi mesi a causa della guerra in corso tra Russia ed Ucraina che ha portato il Comune di Termoli a dare il via ad una gara di solidarietà con la raccolta di generi alimentari ed abbigliamento da inviare in Poloniza nella città Chorzow che, a sua volta, ha convogliato la maggior parte dei beni alla città di Tarnopol in Ucraina, quest’ultima gemellata proprio con Chorzow.

Questa volta oltre ad accogliere la delegazione polacca, le associazioni di Volontariato che hanno collaborato con il Comune di Termoli e con la Parrocchia di San Pietro e Paolo, Misericordia, L’Arca, Sae112 e ValTrigno, saranno protagoniste di una raccolta nei centri commerciali per reperire cancelleria e altro materiale scolastico da inviare alle popolazioni colpite dalla guerra. Ma sarà possibile donare il materiale anche nella giornata di sabato presso la Polisportiva San Pietro e Paolo in Via Biferno dove, in occasione del ventennale, si svolgerà un torneo di calcio che vedrà i ragazzi delle diverse categorie scendere in campo in vari incontri dalle ore 12 e fino alla mezzanotte. La raccolta andrà poi avanti fino a dicembre quanto tutto il materiale sarà inviato in Polonia. Momento molto sentito sarà invece il rinnovo del gemellaggio previsto per venerdì pomeriggio alle ore 17 nella sala Consiliare del Comune di Termoli.

“Dobbiamo imparare a sentirci comunità – ha spiegato Don Enzo Ronzitti – in quanto il protagonismo non centra nulla, alla base di queste raccolte ci deve essere sempre la solidarietà e la carità con un unico fine verso il prossimo”.

Anche il Sindaco Francesco Roberti ha voluto ricordare come “La città di Termoli ha sempre fatto la sua parte” specialmente negli ultimi mesi quando è stata avviata la raccolta “Termoli per l’Ucraina. Quando siamo chiamati – ha detto il primo cittadino – a dare un segnale di altruismo, la nostra città riesce sempre a farlo”.

IL PROGRAMMA DEL RINNOVO DEL VENTENNALE TRA LE CITTA’ DI TERMOLI E CHORZOW

VENERDI’ 9 SETTEMBRE