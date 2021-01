Dalla Puglia in Molise, incuranti della zona rossa, dopo aver fatto il carico di droga: arrestati due giovani

In azione i carabinieri: inseguimento iniziato sulla Fondovalle e concluso alle porte del capoluogo di regione

Stavano tornando dalla Puglia, violando anche le restrizioni legate alla zona rossa, dopo aver acquistato della droga. L’auto a bordo della quale viaggiavano, non è passata inosservata ai carabinieri di Gambatesa che hanno intimato l’alto alla vettura. Il conducente al posto di fermarsi, ha proseguito la sua marcia verso Campobasso. I militari si sono messi dunque sulle tracce della vettura e hanno contestualmente avvertito i colleghi di Campobasso. Una volta alle porte del capoluogo l’auto è stata fermata dai carabinieri. Al termine di una perquisizione è saltata fuori la droga acquistata in Puglia. Per due giovani è scattato l’arresto. Un terzo occupante invece è stato denunciato.