Dalla Primavera del Napoli in rossoblù Antonio Energe

Ultimo arrivato in ordine cronologico in casa rossoblù: questa mattina è arrivata la firma dell’under Antonio Energe, centrocampista classe 2000 frutto della Primavera del Napoli. Nel gennaio di quest’anno arriva in forza al Latina trovando con la maglia dei laziali l’esordio in serie D. Durante l’esperienza laziale ha realizzato due reti in 6 partite. Energe viene descritto come un centrocampista moderno, che può giocare come mezzala destra ma all’occorrenza anche sulla sinistra.