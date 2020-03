Dalla Polonia 3mila mascherine per Palata

REDAZIONE

Il comune di Raszkow in Polonia ha donato al comune di Palata 3 mila mascherine che saranno spedite appena la situazione trasporti internazionali lo consentirà, visti gli attuali blocchi nelle varie dogane. La conferma arriva dall’Amministrazione comunale del paese situato in Basso Molise. Intanto grazie alla disponibilità e collaborazione di due sarte presenti nel Comune di Palata sono in corso di realizzazione mascherine in stoffa che saranno donate alla popolazione. Si tratta di mascherine in cotone, che dovranno essere sterilizzate prima di ogni utilizzo e che non costituiscono DPI certificati. Il Comune provvederà alla distribuzione in base alla fornitura disponibile, provvedendo in primis a donarle a tutti gli operatori sanitari presenti, ai titolari delle attività commerciali aperte e successivamente alla popolazione, partendo ovviamente dalle persone che ne hanno più necessità.