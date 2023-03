Dalla parte dei ultimi, Demetra presenta il calendario degli eventi

Lunedì 3 aprile alle ore 10,15 conferenza stampa nella sede del CSV Molise a Campobasso

L’associazione Demetra, da sempre vicina a indigenti e bisognosi, ha allestito un cartellone di eventi che si articolerà dal mese di aprile alla fine del 2023 e che ha ottenuto il patrocinio del CSV Molise.

Si va da convegni su temi di stretta attualità come la sanità, a manifestazioni tese a far conoscere il territorio molisano dal punto di vista turistico.

Il programma sarà presentato lunedì 3 aprile, durante la conferenza stampa che si terrà alle ore 10,15 nella sede di Campobasso del CSV Molise, in Contrada Colle delle Api (nei pressi del cinema Maestoso).

Parteciperanno il presidente dell’associazione Demetra, Daniele Di Cicco e i referenti delle organizzazioni partner: Gian Franco Massaro, presidente del CSV Molise, Domenico Calleo, presidente di Confcooperative, Daniele Saia, sindaco di Agnone, Giovanna Grignoli, presidente dell’AIPD, Associazione italiana persone Down di Campobasso, Adolfo Colagiovanni, direttore tecnico del Gal Molise.

«Sarà l’occasione per parlare degli enormi sforzi che stiamo mettendo in campo – ha dichiarato Di Cicco -. Operiamo in vari ambiti, dal volontariato al turismo, con l’obiettivo di far risaltare le eccellenze dell’artigianato, dell’agricoltura e della nostra enogastronomia. Ma la priorità è sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche che vengono avvertite quotidianamente dai cittadini delle aree interne, come quelle relative ai servizi sanitari».

Per ciò che concerne il campo enogastronomico, l’associazione Demetra ha recentemente ottenuto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy la registrazione del marchio della sagra del prosciutto di Santa Maria Della Strada, a Matrice e lunedì mattina illustrerà i passaggi che seguiranno rispetto a questo risultato.

Di recente, inoltre, il presidente Di Cicco ha stretto una collaborazione con Progecta, società leader nell’organizzazione di eventi fieristici, per la grande manifestazione ‘Gustus’, il salone professionale di agroalimentare, enogastronomia e tecnologia che si svolgerà dal 19 al 21 novembre prossimi a Napoli, alla Mostra d’Oltremare. L’intesa è stata sancita al termine di un incontro che Daniele Di Cicco e Monica Di Cicco, componente del direttivo di Demetra, hanno avuto con Martina Fariello, responsabile dell’Ufficio commerciale di Progecta.