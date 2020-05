Dalla movida del sabato ai balli del mercoledì, vandali colpiscono in centro

«In cinque anni da quando ho aperto l’attività ne ho viste di tutti i colori e nulla di quello che ho messo per abbellire è mai sopravvissuto». E’ lo sfodo della proprietaria di Tecnocaffè, l’attività commerciale che affaccia lungo via IV Novembre, a poche centinaia di metri da Corso Nazionale in pieno centro a Termoli. Visitata più volte dai malviventi e presa di mira dagli atti vandalici, i proprietari devono continuamente mettere mano a quello che gli incivili distruggono ogni giorno. «E dopo la movida del sabato sera ecco a voi i balli del mercoledì sera – da quando ho aperto questa attività, 5 anni sono passati, ne ho viste di tutti i colori. Qualsiasi cosa abbia messo x abbellire questo portico spento e sporco non è regnato. Allora chiedo alla nostra amministrazione comunale xché si pensa sempre e soltanto al corso nazionale?? Via XX Settembre è stata rinnovata solo da un lato,finita la piazza,dietro la scuola c’è il degrado più assoluto».

