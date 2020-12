Dalla logistica, al trasporto fino alla somministrazione, ecco il Piano vaccini della Regione Molise

E’ definito “Piano vaccinale ad interim Emergenza Covid – 19 della Regione Molise”. Prevede la programmazione, la logistica, lo stoccaggio, il trasporto, fino alla somministrazione.

“A livello regionale, il modello da adottare per mettere in atto la strategia vaccinale dipende, – si legge nel Piano – non solo dalla quantità di vaccino disponibile e dal numero delle categorie target prioritarie da vaccinare, ma anche da aspetti logistici legati alla tipologia di vaccino.

Per quanto riguarda il vaccino Pfizer-Biotech, distribuito nella prima fase di vaccinazione, è necessario mantenere la catena del freddo estrema (-75°). Mentre, per gli altri vaccini che verranno distribuiti dalla seconda fase in poi, è necessaria la catena del freddo standard (tra i 2°-8°).

I dati di stabilità indicano che una volta scongelato il vaccino può essere conservato per un massimo di 5 giorni tra 2°-8°. Entro questo arco temporale, il vaccino deve essere diluito e utilizzato. Una volta portato a temperatura non superiore a 25°, il vaccino non diluito può essere conservato per un massimo di 2 ore. Dopo la diluizione il vaccino va conservato tra 2°-25° e somministrato entro 6 ore.

Nella prima fase, le dosi di vaccino verranno direttamente consegnate dall’azienda produttrice presso i punti vaccinali provvisti di celle ULT.

I siti di stoccaggio individuati dalla Regione Molise sono presso:

◼ PO Cardarelli di Campobasso;

◼ PO San Timoteo di Termoli.

Distribuzione

Dai siti di stoccaggio i vaccini saranno successivamente distribuiti con mezzi idonei per il mantenimento della tracciabilità e della catena del freddo al PO Veneziale di Isernia, alle RSA, alle Case di Riposo e alle strutture private ospedaliere. La Regione Molise ha previsto il supporto di Federfarma che farà riferimento ad Asrem per il piano operativo di consegna.

Le dosi saranno distribuite in Cryo–box, all’interno di una borsa, per mantenere la temperatura di 2°-8°. La Cryo-box conterrà il codice del lotto per assicurarne la tracciabilità e sarà dotata di un data logger analogico per la verifica di stabilità della temperatura. Le dosi di vaccino possono essere conservate in queste condizioni per un massimo di 5 giorni, arco temporale necessario per la distribuzione a livello regionale. Ogni vassoio per flaconcini contiene 195 flaconcini multidose. Una volta diluito, ciascun flaconcino multidose contiene 5 dosi. Le dosi assegnate a Regione Molise per la prima fase di vaccinazione sono 9.294.