CAMPOBASSO

E’ del pomeriggio di oggi, lunedì 1 ottobre, la notizia dell’accordo che la società del presidente Circelli e Mario Gesuè ha stretto con il centrocampista Leonardo Merio, giovane talento del calcio italiano che dalla Primavera della Juventus arriva al Campobasso.

Classe 1999 Merio vanta diverse presenze non solo con la Juventus Primavera, con la quale ha giocato competizioni importanti come il torneo di Viareggio e la Youth League, ma ha anche vestito la maglia azzurra

della nazionale under 17 e under 18. Per lui si contano anche tre convocazioni nella Uefa Champions League.

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, lo ha voluto in squadra anche nella partita Barcellona – Juventus del 12 settembre 2017.

Dopo 6 anni consecutivi con la maglia della Vecchia Signora Leonardo Merio adesso abbraccia i colori rossoblù del Campobasso.