Dalla Francia a Bonefro, si rinsalda il gemellaggio con Soultz-Haut-Rhin

Una delegazione in rappresentanza del Comitato di gemellaggio e dell’Amministrazione comunale di Soultz-Haut-Rhin è stata in visita a Bonefro nei giorni scorsi. “È stata un’occasione per riunirsi e programmare i prossimi appuntamenti di incontro e scambio tra le nostre comunità gemellate. I delegati francesi – affermano dall’amministrazione comunale – hanno incontrato il sindaco e l’assessore alla Cultura del Comune di Bonefro, insieme al presidente dell’Associazione Pro Loco, per poter pianificare, in particolare, il viaggio a Bonefro di un gruppo di giovani di Soultz, da effettuarsi il prossimo anno insieme ai relativi accompagnatori. Si tratta di giovani francesi che svolgono un corso di lingua italiana promosso proprio dal Comitato di gemellaggio di Soultz. Nelle giornate di permanenza a Bonefro i nostri amici francesi sono stati coinvolti nella vita della comunità. Hanno preso parte anche alla processione in onore di San Michele Arcangelo e, durante la funzione religiosa, hanno ricevuto in dono anche una raffigurazione sacra donata dal nostro parroco Don Luigi. Arrivederci a presto”.

