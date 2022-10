Dalla Fly Sport Molise alla serie A1 del basket in carrozzina: il successo di Francesco

La sua passione nasce già prima dell’incidente che poi lo ha portato ad intraprendere la carriera del basket in carrozzina ma adesso per lui, Francesco Greco Bakus, 19enne termolese, si sono aperte le porte della serie A1 dove ha già esordito nella prima gara di campionato con la maglia del Giulianova nelle fila dell’Amicacci Abruzzo.

Un successo che parte da lontano, da prima dell’incidente che, però, non ha arrestato la sua voglia di continuare ad impegnarsi nello sport prima con la Fly Sport Molise e adesso con il Giulianova che lo ha ingaggiato. “Per la verità aveva due proposte nella A1 ma ha scelto il Giulianova”, racconta al telefono l’amico Luca fiero dei successi raggiunti da Francesco.

Un ambiente stimolante e positivo quello del Giulianova per uno sport, quello del basket in carrozzina, che sta diventando sempre più seguito ed amato. Della ‘chiamata’ di Francesco in A1 si è occupato anche un giornale specialistico, basketincarrozzina.org che ha dedicato anche un articolo al 19enne termolese, 4 punti e mezzo del 2001, prelevato dalla Fly Sport Molise di serie B.

“Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo percorso in una squadra con grandissimi giocatori e uno staff di altissimo livello – ha affermato il neo arrivato – sono certo che questo è il posto giusto per crescere come giocatore e come persona. Spero di ripagare la fiducia che mi è stata data lavorando sodo ogni giorno”.