Dalla Fidapa di Isernia si parte con gli “Incontri con l’ospite”

REDAZIONE

La Presidente della Fidapa Sez. di Isernia, D.ssa R.Francesca Capozza, nell’ambito della programmazione del biennio sociale 2019/2021 incentrata sulla valorizzazione e tutela dell’empowering femminile, presenta gli “Incontri con l’ospite”. Il secondo mercoledì di ogni mese saranno ospitati presso la Saletta Gialla della Provincia diversi esperti in varie discipline con l’obiettivo di favorire la conoscenza, la tutela la promozione biopsicosociale e culturale nell’ottica dell’empowering femminile e di Comunità. Si comincia in grande mercoledì 15 Gennaio con l’incontro “Donne: dalle vecchie femministe alle nuove Regine” a cura della D.ssa Cinzia Scimia, filosofa, formatrice, coach, scrittrice, che accompagnerà glia astanti in un viaggio di trasformazione della donna che da vecchia femminista può riscoprirsi Regina, deponendo le armi della lotta ed intraprendendo un percorso di evoluzione, eliminando gli auto sabotaggi interiori che si annidano nella mente e nella sfera emotiva. L’appuntamento è alle ore 17. Ingresso libero.