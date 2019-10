Dalla droga al colpo di fulmine, la storia di Chiara e Matteo emoziona l’Italia (FOTO E VIDEO)

L’agnonese ospite su Rai Uno della trasmissione Vieni con me. Dopo la morte del fratello il suo impegno contro la tossicodipendenza fino alla conoscenza del suo amore

«Ringraziare tutti é impossibile. Lo stiamo facendo. La nostra storia ha fatto un giro assurdo sui social, arrivando alla rai. Matteo é stato ed é il valore aggiunto alla mia storia, ma soprattutto alla mia vita. Mio fratello é colui che con la sua vita ha pagato e ad oggi ha permesso tutto ciò. Non ci saranno più feste insieme, il Natale, la nascita dei nostri figli. Ma resterà la forza, la grinta che lui ha usato per uscire fuori dalla droga, senza riuscirci purtroppo. Quella stessa forza che mi ha lasciato e mi ha permesso di fare enormi cose. Quindi, oggi e sempre, al mio Giuseppe, voglio semplicemente dire grazie». Si è affidata a Facebook Chiara Albanese per ringraziare tutti coloro che in queste ore le hanno dimostrato stima e affetto, ma ancor di più per ringraziare un ragazzo speciale, suo fratello. La 27enne agnonese oggi pomeriggio è stata ospite del programma televisivo “Vieni da Me”, in onda su Rai Uno e condotto da Caterina Balivo. Chiara, insieme al fidanzato Matteo Maggio, ha portato la sua testimonianza, contraddistinta dalla morte del fratello, Giuseppe, per overdose. Da allora l’agnonese ha iniziato un percorso di impegno sociale. Dapprima in Africa, dove, grazie al ricavato della vendita di un libro dedicato proprio a Giuseppe, ha realizzato uno dei sogni del fratello, ossia contribuire alla costruzione di una postazione di primo soccorso. Subito dopo, nelle scuole italiane; qui Chiara ha messo in guardia le nuove generazioni dai rischi della droga. Il suo attivismo sociale l’ha portata a conoscere Matteo, suo attuale compagno e padre di suo figlio Alessandro. Matteo è un ex ospite della comunità di San Patrignano. Proprio la sua storia, molto simile a quella di Giuseppe, e la sua forza di volontà nell’uscire dal tunnel della cocaina, hanno colpito e fatto innamorare Chiara.

«Ma il nostro amore è molto altro ancora – ha spiegato Chiara a Caterina Balivo -. Matteo è stato accolto dalla mia famiglia senza nessun pregiudizio ed è stato visto come tutto quello che Giuseppe, mio fratello, sarebbe potuto essere. Ci siamo conosciuti ed è stato subito un colpo di fulmine. Da allora non ci siamo più separati». Oggi Chiara, Matteo e Alessandro vivono a Montesilvano (Pescara), dove Matteo lavora come benzinaio. Sono felici e soprattutto continuano a testimoniare la loro esperienza dinanzi a centinaia di ragazzi.

In alto il video di Chiara Albanese e del suo compagno Matteo Maggio ospiti su Rai Uno