Dalla diocesi di Termoli-Larino il cordoglio per la morte di suor Celina Fantillo

Il Vescovo della diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, insieme al Presbiterio e a tutta la comunità diocesana, esprimono cordoglio e vicinanza alle Suore Povere Bonaerensi di San Giuseppe, alla sorella e ai parenti per la morte della cara suor Celina Fantillo.

In comunione di preghiera ringraziano il Signore Gesù Cristo per una vita tutta donata al servizio dei più piccoli nello spirito del Vangelo, con una presenza attenta e preziosa nell’accompagnamento dei bambini dell’asilo della casa del fanciullo di San Giuseppe, affidandola con amore e gratitudine tra le braccia del Padre al quale ha consacrato la sua esistenza. I funerali di suor Celina saranno celebrati oggi, lunedì 31 luglio 2023, alle ore 16,30, nella Basilica Cattedrale di Larino.