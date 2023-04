Dalla civiltà contadina alla cultura gastronomica, successo per la cena a base di eccellenze locali

Grande successo per la serata per la cena a base di eccellenze locali che si è svolto ieri, mercoledì 5 aprile al Bar Braceria Noproblem -caffè letterario- a Santa Croce di Magliano per presentare i prodotti dell’azienda agricola Umberto Persichillo. Dalla civiltà contadina alla cultura gastronomica con degustazione di piatti e bevande per gli invitati che hanno trascorso una piacevolissima serata. In tavola pasta secca di grano duro, varietà antalis, coltivato a San Giuliano di Puglia in contrada Malafede, olio di oliva extra vergine, salse di pomodori, pomodori a pezzettoni, concentrato di pomodoro, salsa di pomodoro datterino giallo, olio al peperoncino. Ancora sott’aceto, marmellate di ciliege, di amarene, di fichi, amarene sciroppate, ciliege al liquore, trignolino alla grappa e tanto altro ancora. È stato presentato un primo piatto con spegattoni al sugo di zucca lunga ripiena. Due secondi piatti, calamarata con sugo di spezzatino di vitello, maiale e patate e salsiccia di fegato arrosto con patate. Poi un piatto di polpette, peto di pollo a pezzettoni e a seguire salami, salsiccia secca, lonza di maiale, prosciutto di maiale al vino, rustici, frittate con asparagi e talli di aglio, treccia di formaggio, bocconcini alla curcuma e pepe rosso, formaggio primo sale e pecorino.

