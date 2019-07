Dalla Cattedrale di Larino la messa in diretta su Rai Uno

REDAZIONE TERMOLI

Domenica 28 luglio 2019 alle 10.55, collegamento in diretta dalla Concattedrale di Larino per la trasmissione della Santa Messa su Rai Uno. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, S.E. Mons. Gianfranco De Luca e animata dal Coro “Don Luigi Marcangione” diretto dal maestro, Giovanni Petrone. L’evento rientra nell’ambito delle iniziative dedicate al Settimo centenario della Concattedrale di Larino organizzate in collaborazione con il Comune frentano. Si coglie l’occasione per ringraziare vivamente l’Ufficio nazionale delle Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, diretto da don Ivan Maffeis, il regista e responsabile della Santa Messa di Rai Uno, don Gianni Epifani e tutta la struttura operativa dell’Ufficio e della Rai che ha permesso di trasmettere a livello internazionale la celebrazione eucaristica dalla Concattedrale di Larino.