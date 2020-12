Dalla casa di riposo “Mater dei” il grazie agli angeli impegnati in prima linea

“In questo periodo di grande emergenza serve più che mai una parola , PAROLA che può scaldare il cuore a quegli Angeli impegnati in prima linea contro un nemico invisibile, che purtroppo ha colpito anche la nostra Struttura. Un ringraziamento particolare che deve andare oltre i muri di tutti , in un momento dove la Sanità è messa in ginocchio, dove ognuno dice la sua e dove qualcuno è sempre più bravo di qualcun altro.

Il Nostro ringraziamento sentito e doveroso va al Dott. Oriente, la Dott.ssa Di Donna, Mimmo Brunetti e Marco Ricci. Vi chiederete chi sono … Una piccola parte di un team che funziona in maniera Impeccabile presso il distretto di Termoli capitanato dal Dott . Oriente e Coordinato da Mimmo Brunetti dove ogni giorno si processano centinaia e centinaia di tamponi , dove questi Eroi instancabili lavorano quasi 24h al giorno , le stesse persone che ci hanno sopportano e supportano con professionalità ed umanità nel nostro piccolo calvario senza farci mai sentire soli. Un altro Ringraziamento Speciale Va , al nostro stimato Dott. Danza Michele Medico Di Base a Casacalenda che ci ha guidato in maniera eccellente nell’affrontare le nostre paure

“Se qualcuno ti resta Accanto nei momenti peggiori , allora merita di essere con te nei Momenti Migliori” MADRE TERESA DI CALCUTTA”

A voi tutti GRAZIE, dalla Coop Etika, dalla coordinatrice Ranallo Maria e da tutto lo staff della Casa di Riposo “ Mater Dei ”.