Dall’11 Luglio ritorna la navetta per Campomarino Lido

L’Amministrazione comunale di Campomarino fa sapere che, grazie alla collaborazione con la ditta “Molise Tour s.n.c.”, è stato istituito anche per la stagione estiva 2022, a far data dall’ 11 luglio e fino al prossimo 29 agosto, un bus navetta per agevolare i flussi di traffico da Campomarino paese al Lido e viceversa e per consentire a tutti di raggiungere le spiagge in diversi orari della giornata.



Il servizio servirà anche le contrade ed avrà un costo di 1,00 euro per ogni singola corsa, di 1,50 euro per andata e ritorno e di 20,00 euro per abbonamento quindicinale, minori/uguali ad anni 6 e disabili viaggiano gratis.

Tutti coloro quindi, residenti e non, che vorranno raggiungere il lido di Campomarino comodamente, senza l’utilizzo di mezzo proprio, potranno fruire del servizio fino alla data di scadenza dello stesso.