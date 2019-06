D’Alessandro: «Campobasso merita un sindaco donna»

REDAZIONE

CAMPOBASSO

La candidata sindaco del centrodestra, Maria Domenica D’Alessandro, si dice soddisfatta del risultato raggiunto lo scorso 26 maggio ed ora è pronta per il turno di ballottaggio di domenica 9 giugno. «Dobbiamo concentrarci soprattutto sulle persone che non sono andate a votare convincendoli della bontà del nostro progetto e del nostro programma» ha detto. La D’Alessandro lancia il proprio appello a tutti i campobassani: «Votate per un sindaco donna, noi donne abbiamo una sensibilità maggiore, siamo portate a considerare, per natura, il sociale in modo particolare e credo sia il valore aggiunto del nostro programma e da questo dobbiamo partire per valorizzare la città di Campobasso».

Intanto la candidata sindaco del centrodestra pensa all’eventuale squadra di governo: «Ho intenzione di valorizzare le donne ma i ragionamenti sulla giunta saranno fatti al momento opportuno anche in base ai risultati raggiunti e non intendo esprimermi prima di aver fatto queste valutazioni» ha spiegato. Sull’ipotesi di apparentamenti la D’Alessandro risponde: «Ad oggi non ci sono stati e non credo sia possibile fare accordi con altre forze politiche in vista del ballottaggio». E sul primo eventuale atto da sindaco di Palazzo San Giorgio, la candidata del centrodestra dice: «Istituiremo un osservatorio per il cittadino per monitorare tutte le situazioni di emergenza, di disagio, di povertà e, sicuramente, cambieremo il regolamento per il decoro della città».