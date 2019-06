D’Alessandro a Gravina: «Ora vuole vincere con i voti di Battista»

CAMPOBASSO

«Cari cittadini – si rivolge in una nota Maria Domenica D’Alessandro, candidata sindaco del centrodestra al ballottaggio per il comune capoluogo – sorrido a chi, soprattutto al mio competitor, dice che non conosco Campobasso. Quando lui è nato, io già frequentavo la scuola D’Ovidio per poi proseguire il mio percorso di studi al liceo classico Mario Pagano. E sono 30 anni che lavoro nel capoluogo di regione.

Voglio precisare, con riferimento alla mia giunta, che saprò coniugare l’esperienza alla presenza di persone nuove. Ribadisco il concetto: ci saranno persone nuove.

Mentre, con riferimento alla critica relativa alla mia presunta inesperienza amministrativa, ricordo che sono stata presidente del consiglio comunale a Torella del Sannio per un intero mandato. Piuttosto, Gravina spieghi perché voglia ricorrere ad assessori esterni, con un ulteriore aggravio di spese e senza rispettare il mandato dei cittadini. Dimostrando, come già sostenuto in altre occasioni, che mancano nella sua lista persone capaci e competenti in grado di governare questo capoluogo di regione.

Un’ultima cosa: leggiamo sui giornali che Pd e 5 Stelle pensano all’intesa. Questa notizia non è mai stata smentita, quindi devo credere che Gravina ha fatto opposizione per 5 anni a Battista e adesso vuole vincere con i suoi voti. Non gli fanno schifo questi voti adesso? Allora i voti dati ai 5 stelle, sono voti dati a Battista.

Un’ultima domanda – conclude la nota – l’assessore esterno sarà Antonio Battista o Michele Durante? Attendo una risposta».