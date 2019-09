Dal Trentino alla Sicilia, tappa campobassana per Ulrike e Reinhard

REDAZIONE

Dal punto più a nord d’Italia a quello più a Sud. Rigorosamente a piedi. L’impresa la stanno tentando Ulrike e Reinhard, una coppia dell’Alto Adige. Sono partiti da Vetta d’Italia (il punto più a nord dello stivale, 2913 metri di altezza) e sono diretti al punto più a Sud, cioè a Capo Passero, in Sicilia. Ieri sono stati a Campobasso, ospiti del B&b Regina Elena. In serata hanno gustato le prelibatezze locali e questa mattina di nuovo in cammino. Una grande impresa che terminerà il 10 ottobre.