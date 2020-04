Dal Tabor al Golgota

Commento a GV 19, 13-30

Venerdì Santo 2020

Non è un caso se la croce è diventata simbolo della cristianità. Essa è un simbolo eminentemente biblico e testimonia fino a che punto Dio è solidale verso le sue creature: l’annientamento, il dono totale e incondizionato. Mai come in questo drammatico momento, che ci vede coinvolti in un conflitto globale contro un nemico subdolo e ancora sconosciuto, il covid 19, sentiamo il bisogno di ancorarci a una forte speranza. Noi cristiani sappiamo come Dio conosca il nostro dolore e lo viva insieme a noi; proprio guardando la croce possiamo farne continua memoria. Questo può donarci l’incredibile forza di coloro che, nel corso degli ultimi due millenni, hanno testimoniato la loro speranza in Cristo. Se abbracciamo la croce potremo sentire scorrere in noi la linfa dell’albero della vita.

Meditando le Scritture, spesso mi è capitato di confrontare due luoghi biblici dalla grande forza evocativa: il Tabor e il Golgota. Se nel primo si assiste allo splendore divino del Verbo incarnato, il secondo ci lascia confusi e spaesati, infatti in esso si manifesta tutta la fragilità e la miseria dell’umanità. Si resta scossi nell’accostare queste due figure: il Dio incarnato rivestito di splendore e l’uomo condannato, sfigurato da orribili sevizie, esposto alla folla come malfattore, così scandalosamente fragile e umano.

+Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo.+

Come abbiamo già accennato, sul Tabor Gesù manifesta la sua divinità risplendendo di luce; egli è affiancato da Mosè ed Elia (Mt 17,1-8; Mc 9,2-8; Lc 9,28-36), ovvero, rispettivamente, la Torah e la profezia, la legge scritta e quella vissuta, la fedeltà alla tradizione e l’irriducibile effervescenza dello Spirito. I due confluiscono in Gesù svanendo alla vista dei discepoli testimoni. Gesù, infatti, riesce a conciliare i due poli del dibattito interno al popolo eletto: ttradizione e ispirazione profetica, ovvero cià che fino a quel momento non è stato possibile armonizzare completamente: la perfetta interpretazione concettuale ed esistenziale della Rivelazione sta in tutto ciò che il Maestro ha detto e fatto. Ciò è tanto vero che la voce dello stesso Padre pone il sigillo a questo momento: “Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 3,17).

Sul Golgata siamo in una situazione del tutto diversa: Gesù non è in estasi, ma in agonia; Il suo corpo non emana più luce, ma è coperto di sangue; non suscita più reverenziale timore, ma orrore e disprezzo; al suo fianco no ci sono Mosè ed Elia, ma due criminali, ed messo in mezzo proprio per esaltare l’inesistente colpevolezza davanti alla folla. Sul Tabor il Padre ha riconosciuto Gesù come il Figlio in cui trova tutto il suo compiacimento, adesso il suo popolo lo rifiuta e lo annovera fra gli empi (cfr. Is 53, 12). Sul Tabor il Cristo aveva portato quell’umanità che si era scelto. Sul Golgota ci sono gli invisibili: una vedova che stava perdendo anche suo figlio, delle donne, un ragazzino. Sul Tabor Pietro voleva costruire tre tende, sul Golgota ci sono tre croci.

La condanna alla croce non veniva data a cuor leggero, era una pena molto grave, in quanto non comportava “solo” la morte fisica, causata da una lenta asfissia, a sua volta accompagnata dai lancinanti dolori del supplizio disumano, ma anche la perdita di ogni dignità e la maledizione della propria memoria presso i posteri. Per intendere pienamente il senso di quest’ultima affermazione vi citerò un documento che risale agli inizi del secondo secolo.

Trifone, ebreo in dialogo con Giustino, gli scrive: “Sappi che tutta la nostra razza attende il Cristo e che riconosciamo che tutte le scritture da te citate si riferiscono a lui […]. Ma che il Cristo sia stato così ignominiosamente crocifisso, di questo proprio non sappiamo risolverci. La legge infatti dice che chi è crocifisso è un maledetto, per cui su questo punto la mia refrattarietà raggiunge il culmine. Che le Scritture proclamino un Cristo sofferente, questo è chiaro, ma che lo dovesse essere di un supplizio maledetto dalla Legge, di questo vogliamo conoscere le prove, se le hai’”.

Una piccola riflessione sui compagni di supplizio di Gesù: essi, come dichiara uno dei due (Lc 23,41) avevano delle gravi responsabilità, ma il Signore ci sorprende ancora facendosi prossimo anche a quell’umanità gravemente compromessa dal peccato (cfr. Lc 23 39-43). Egli ci insegna a guardare chi si chiude alla Grazia con gli occhi del Padre misericordioso (cfr. Lc 15) il quale non vuole la morte di chi sbaglia ma la salvezza (cfr. Ez 33, 10). Una grande Speranza che non dovrebbe mai spegnersi nel cuore e, nel contempo, dovrebbe spingerci a diventare veri testimoni della sua Misericordia.

+Pilato compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei”». Rispose Pilato: «Quel che ho scritto, ho scritto».+

Il “titulus crucis” era un’iscrizione, affissa al patibolo, attraverso cui veniva riportata la motivazione del supplizio, come prescriveva il diritto romano. Pilato sfrutta questa occasione per fare della crocifissione di Gesù una condanna per chi lo aveva condannato. Ci riesce. Una sottile vendetta attraverso cui manifesta la sua disapprovazione, ma anche una mossa politicamente intelligente, capace di mettere in cattiva luce chi lo aveva costretto a prendere quella decisione così odiosa, lavandosi le mani così da ogni responsabilità. Sono passati più di 2000 anni e l’eredità di Pilato denuncia ancora quel gesto folle, un’assurdità che si rinnova tragicamente ogni volta che un giusto viene sacrificato in nome degli interessi di qualcuno:

“Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo;

chi si affligge per la sua sorte?

Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi,

per l’iniquità del mio popolo fu percosso a morte” (Is 53, 8).

+I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una per ciascun soldato –, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la Scrittura, che dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte». E i soldati fecero così.+

Se sul Tabor Gesù viene rivestito di dignità splendente, sul Golgota avviene l’esatto opposto: se le vesti rappresentano la dignità, strapparle di dosso pubblicamente indicava la vergogna e la colpevolezza di una persona disprezzabile. In questo caso, però, è messa a nudo la vergogna di chi compie quel gesto scellerato, il crimine verso Cristo svela la malvagità dell’uomo.

I soldati si dividono le vesti, ma non la tunica, tessuta da sua madre, che resta indivisa, integra, come lo stesso Gesù e l’amore che Maria nutriva per suo figlio, quello stesso Amore che è più forte dell’odio e della violenza.

Egli si è fatto spogliare della sua dignità perché noi ce ne potessimo rivestire. Le vesti rappresentano anche la persona di Cristo, che divise in quattro, come i punti cardinali, rappresentano la diffusione del suo messaggio di salvezza (la tunica indivisibile) per i quattro angoli della terra.

+Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.+

-Sul Tabor C’erano Pietro, Giacomo e Giovanni: le colonne come le definiva Paolo (cfr Gal 2, 8) , Sul Golgota c’è la Madre, quarta colonna, ferma, inamovibile. Gli evangelisti non riportano alcun gesto particolarmente enfatico. Il racconto della Passione di Gesù è pieno di un’umanità chiusa, paurosa, traditrice e addirittura ostile al Vangelo. C’è un piccolo resto però assieme a Maria: sua sorella, la madre dell’apostolo Giacomo; una donna grata, Maddalena, liberata da sette demoni; un discepolo fedele, probabilmente un ragazzino, troppo piccolo per essere una minaccia. Proprio su questo sparuto gruppetto conta Dio. C’è un’umanità che resta integra, su cui Satana non ha avuto nessun potere. Maria di Cleofa, oltre ad essere madre di Giacomo, lo era di Simone e Giuda Taddeo, lei rappresenta l’Israele fedele che ha accolto il Messia. Maria di Magdala è la primizia dell’umanità redenta dal peccato e riabilitata pienamente. La Madre assisteva impotente alla morte del suo unico figlio. Le vedove come Maria, in quel periodo, rimaste sole e senza figli, erano condannate alla miseria. Gesù non poteva permettere alla Donna di restare sola. Questo gesto di affidamento si carica però anche di simboli. Maria è esortata da suo stesso figlio agonizzante a cercarlo nel discepolo che in quel momento rappresentava tutti i suoi inviati. Da allora resterà per sempre madre della Cristianità, icona vivente di quella Chiesa che resta fedele e pura. Allo stesso modo Giovanni, l’apostolo fedele ed intrepido, rappresenta quei ministri capaci di coerenza nella sequela fino al martirio e che vede nella Madre la Chiesa pura e immacolata, la quale va difesa, amata e sostenuta in tutte le sue necessità.

+Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò.+

Un gesto di misericordia: la “posca”, una miscela di acqua e aceto, veniva usata dai romani per avere una bevanda che fosse libera da eventuali contaminazioni batteriche, inoltre aveva proprietà rinfrescanti. La Parola era dunque compiuta, la parabola terrena di Gesù si stava concludendo. Gesù spira e la sua anima si spande per la terra, scende agli inferi per liberare le anime prigioniere. Satana ha accolto il suo cavallo di Troia, la sua rovina comincia proprio dalla morte del Cristo. Dal Tabor Gesù scende verso l’umanità sofferente e tormentata dal male, gli inferi in terra, dove i suoi seguaci lottano disperatamente contro un nemico apparentemente invincibile, ma che dopo la sua salita al cielo e l’effusione dello Spirito, potrà, se strettamente unita a Lui, finalmente sconfiggerlo.

Possa la commemorazione della passione di nostro Signore ravvivare la nostra fede.

Fra Umberto Panipucci