Dal sogno alla realtà, Ylenia e il quinto posto nel concorso di arte nazionale

Il racconto della giovane termolese: “Nessuno ci credeva tranne me. Quando ho saputo il risultato ho letteralmente pianto”

Quando ha saputo di quel quinto premio tra più di 700 partecipanti “ho letteralmente pianto”. Lei, Ylenia Paladino, quasi non ci credeva che sarebbe stata in esposizione per tutto il mese di gennaio.

“Per me dipingere è sempre stato un sogno, una cosa seria, e adesso quel sogno è diventato realtà”.

Sogno di una notte di freddo novembre

Tutto è accaduto nelle notti di novembre 2021 quando “ho deciso di realizzare questo ritratto a matita per un concorso di arte”.

Ylenia lo ricorda con un misto di gioia ed emozione. “Nelle fredde serate di novembre ho realizzato questo ritratto a matita”. Poi la decisione di partecipare al concorso di arte, pittura, scultura, fotografia e poesia e il quinto posto realizzato.

“Ho pianto, nessuno ci credeva tranne me”.

Con l’arte non si scherza

“Il ritratto è una cosa seria, l’arte è una cosa seria – racconta – ed è per questo che vi voglio presentare quello che la sera e la notte del mercoledì ho disegnato sul cartoncino 50×70 nel mese di novembre.

Su oltre 700 persone l’altro giorno mi avvisano che sono in finale. Per questo concorso ci ho messo tanta tecnica, passione ed anche originalità”.

I sogni son desideri di felicità

“Sogno di dipingere e poi dipingo i miei sogni – conclude Ylenia – e questi si realizzano nella realtà. Emana sogni e non incubi e questi diventeranno concretezza”.