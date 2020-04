Dal sindaco al mondo del volontariato, cordoglio per Luigi Florio

Dal sindaco di Campomarino, ai volontari City Angels, dagli amici ai familiari. Tutti si stanno stringendo al dolore per la perdita di Luigi Florio, vittima del Covid-19. «È un giorno molto triste per Campomarino -ha dichiarato il sindaco Silvestri- l’intera cittadina si stringe intorno ai familiari di Luigi Florio, vittima del Covid19. Aveva solo 60 anni Luigi e dopo una battaglia durata settimane purtroppo non ce l’ha fatta, lasciando in tutti noi un vuoto incolmabile. Il Sindaco, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprime dolore e cordoglio, ricordando soprattutto il lodevole impegno di Luigi Florio nel mondo del volontariato e del sociale e la sua grande passione per le due ruote e la musica. Un grande esempio per chi resta e una eredità importante che questa comunità avrà il dovere di conservare e onorare. Un abbraccio forte ai suoi cari». Una dedica anche dai City Angels di Campomarino di cui Luigi Florio faceva parte. «Al nostro amico Luigi, sei stato l’ amico di tutti e un volontario modello, che ha fatto della sua vita , una matita nelle mani di Dio, con quelle stesse mani che hai offerto senza mai tirarti indietro, per portare aiuto, conforto, gioia, umanità , hai disegnato il capolavoro di amore che lasci in dono a tutti noi.

Riposa in pace». Cordoglio anche dall’Associazione G.E.P.A Coordinamento Provinciale di Foggia OdV. «L’associazione ricorda un amico, un uomo pieno di valori per il volontariato. Un caro saluto Walker dai tuoi amici motociclisti e tutti i volontari. Ti ricorderemo per la tua gentilezza, il tuo tempo dedicato con amore al mondo del volontariaro. Buon Riposo Walker resterai sempre nei nostri cuori per la tua dolcezza».