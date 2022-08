Dal ricordo del papà Vittorio al legame con il Molise: il fidanzato di mia figlia è di Isernia… e diventerò nonno!

De Sica regala al pubblico di piazza Giordano ad Oratino un’ora e mezza di puro spettacolo. Una finestra sulla vita dell’artista arricchita dalla presenza di personaggi del calibro di Sordi, Totò e Carlo Verdone

E’ entrato nel cuore degli oratinesi immergendosi tra la folla. Questo il benvenuto di Christian De Sica al pubblico presente in piazza Giordano, in fermento per l’arrivo di uno degli attori che da 30 anni a questa parte ci tiene compagnia… e non solo a Natale.

“Anche se sono trent’anni che faccio film di Natale ed è grazie a questi che ora sono Christian De Sica”. Un fiume in piena, con lui sul palco Pino Strabioli, che gli ha retto il gioco per un’ora e trenta di spettacolo, in una serata tra amici. Ma davvero è stato così.Vita privata, personaggi dello spettacolo, ricordi d’infanzia e rimpianti: “Chissà se non avessi perso papà così giovane, quanto avrei potuto imparare da lui”, confessa. Il tutto condito da una comicità che lo contraddistingue come artista, ma anche come uomo. E dalla musica, con i grandi classici ed un omaggio a Fred.

La sua vita si intreccia inevitabilmente con tanti altri grandi dello spettacolo, in primis Carlo Verdone; De Sica ricorda quando andò a casa dell’amico per dichiarare il suo amore a Silvia, la sorella di Carlo, diventata poi sua moglie.

Una finestra sempre aperta sulla vita, la sua, ricca di episodi, di emozioni, di esperienze e di opportunità mancate, soprattutto se si parla del grande Vittorio, unico per l’Italia insieme ad Alberto Sordi. Ebbene sì, Christian De Sica ha avuto l’opportunità di conoscerlo, di viverlo, così come ha incontrato Totò e le icone dello spettacolo internazionale. L’allegria e la spensieratezza ,condite da intramezzi musicali, lasciano però il posto alla riflessione e a momenti in cui il pubblico rimane in religioso silenzio: De Sica racconta gli ultimi giorni vissuti accanto al papà, ricoverato per un male incurabile a Parigi. Un uomo che ha cercato fino all’ultimo di non far percepire nulla ai figli, nascondendo un destino segnato e svelato – spiega l’attore alla piazza come in una confessione ad un amico – solo dopo mezzo bicchiere di whisky bevuto in un letto d’ospedale. “Stai vicino a mamma”, mi disse.

Christian regala anche scoop al pubblico di Oratino e rivela che a breve diventerà nonno. Ma non è tutto. Nel sangue di suo nipote scorrerà anche sangue molisano, in quanto il compagno di sua figlia è di Isernia.