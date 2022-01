Dal Regno Unito per acquistare casa a Bonefro: “Innamorati del Molise”

E’ stato il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano, ad accogliere la famiglia Daniels che verrà a vivere proprio nel comune molisano

Nel 2020 fu il ‘New York Time’ ad esaltare il Molise incoronandolo meta dell’anno. Fino ad allora la fama turistica della nostra regione era pressoché inesistente. Da lì, il passaparola, la curiosità e i racconti social di diversi personaggi famosi come Selvaggia Lucarelli hanno contribuito alla rivincita turistica del Molise.

Certamente c’è ancora molto, troppo da fare ma la strada per trasformare la nostra regione in una meta turistica sembra essere quella giusta. Ben vengano allora storie come quella che arriva da Bonefro. A raccontarla è stato il sindaco, Nicola Giovanni Montagano.

“Mark Daniels viene da Cambridge, Regno Unito. Pur non avendo origini bonefrane, insieme a sua moglie e suo figlio, ha acquistato una casa nel centro storico del paese molisano. Questa famiglia si è innamorata di Bonefro tramite internet- e ci dimostra che la valorizzazione in chiave turistica dei piccoli comuni molisani è possibile.

Proprio per questo, l’Amministrazione comunale intende avviare un percorso di promozione turistica all’estero. Il sindaco ha incontrato Mark, in segno di accoglienza e per guidarlo in alcuni adempimenti burocratici. Bonefrani per scelta, benvenuti a Bonefro”.