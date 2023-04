Dal “profondo” centro della terra al buio immenso del cosmo

Il contributo di Cosimo Pentassuglia per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio”

Bello, sono qui con voi e ne sono onorato… meglio… gratificato, contento; stare vicino ad una associazione benefica di così fatta! Impegnata nell’aiuto di adolescenti in difficoltà e delle loro famiglie, e ma queste son parole!…., i fatti, ancor più belli, gioiosi, sofferti,…per chi ci crede !

Con questo prodigarsi per la cura delle creature, dell’anima!… Fra le nostre “prime risorse”…., ma, non è speculazione…, di più, è amore, la ricchezza più grossa, a cui teniamo! .

Adesso, che sono a scrivere per Alesia 2007 (sono stato anch’io padre di due adolescenti…), oltre a gratificarmi, mi torna alla mente, “nel cuore”, quel triste momento di Alesia, che tutti trascinò nel dolore!

Ma tanto, si sa… – e lo avvertii quando diventai padre – da genitori si diventa “vulnerabili”, il solo pensiero che qualche male possa abbattersi sui figli, che sprofondiamo nel dolore più atroce, incontrollabile!

Per “inesorabile” empatia, anche “quando non ci appartiene”….

Di fatto, quanto stetti male, in quel lontano 2007…Un male oscuro, che appartiene a tutti, quando un figlio sta male, stiamo male tutti, perché sono tutti nostri figli, se soffrono!

Ed ora, una fiaba, fatta di buio…: Dal buio “profondo” centro della terra, all’immenso buio del “cosmo”, ma anche di quella luce che da esso si genera; in contrapposizione si matura, come luce interiore, “taborica”, che conduce al bene, all’amore, equilibrando il male! Così nasce l’affetto di Alesia 2007 per tutti noi, per i bimbi, adolescenti, genitori, per i cuori infranti, nel mondo!…

Da “cavernicolo” per atavica vocazione, quale sono e amo definirmi, mi cimento, con questa mia “novella”, negli angusti e impervi territori della narrazione; faccio ciò senza adeguati mezzi, desideroso di raggiungere il profondo del cuore, così come i “miei vecchi cavatori” si inoltravano nei bui ipogei di pietra, scavandola, sostenuti solo dalla grandezza dell’intento. Così, estraggo per voi: <Dal buio “profondo” del centro della terra, al buio immenso del “cosmo”>, da una mia fiaba, senza “tempo, senza spazio”: “LA VOCE DELLA PIETRA” …. C’era una volta e c’è…. (ipnosi regressiva evocativa … a sapere cosa sia…!?) – desiderata da un futuribile architetto zuccator e (antico “cavatore” del tufo calcarenitico, nel dialetto salentino). Così ora mi cimento con lo scavo per “scendere nel profondo”, ma attenzione, gentile lettore! Non si tratterà di scavare, bensì di “vanare”, così da poter scendere nel profondo dell’anima! Affinchè il buio, nella pietra, possa ricevere luce interiore, guidandoci verso Alesia 2007…verso il bene.

Dal buio “profondo” centro della terra al buio immenso del cosmo

– Tomo Primo!-

PROEMIO:

Permettetemi questa condivisione di vita tellurica ed onirica di emozioni, sentimenti, RIFLESSIONI (ora fò da “vecchiuccio”, dissertazione nel dedalo, fra tenerezze e paure, in labirintici calanchi, dirupi – già la cercata, desiderata Cappadocia, nella metà degli anni’70- i miei baratri che invitano all’ignoto, alla “profondità” e che possono “avvolgerti”, con dolcezza protettiva, in calda abbacinante, “forte” luce, ma anche inghiottire l’anima in tenebre oscure, anfratti bui, celati, nell’anima!

Un dono

Questo mio contributo (senza presunzioni!) è anche un dono, una mia “favola”, per bimbi, adolescenti, bimbi cresciuti (ci siamo tutti) nel dolore, nella sofferenza… quanti, indifesi, fra guerre, fame, violenza, indifferenza, sofferenza… morte!… per i bimbi mai cresciuti… Alesia!… anche un dono per i “bambini di sempre”: …Noi!…Come adesso che scrivo con voi.

E ci siamo detti, con Claudio: “manteniamo vivo quel bambino che è sempre in noi!”. Se l’ammazziamo, un’altra subdola violenza si perpetuerà!

Per i misteri ancestrali che adoriamo dai primordi; quelli che rincorriamo, che percorriamo, senza saperlo e l’amore che desideriamo ricevere!?….

L’inquietudine del buio centro della terra, quel “buio profondo”, che libera in te sentimenti di “luce interiore”, taborica!

…È anche inquietudine, quel fascino che ci pervade, per la grotta, “il buio centro della terra”!…l’ho sentita, è “viva”, una energia, che sento tutta intorno, protettiva, in quel ventre che ti avviluppa, ti contiene…., ma che non c’è!

Il buio della grotta, perfino di una modesta alcova scavata, è quello avvincente del centro della terra, che ti pone, solo

“difronte a te stesso…”; che occasione preziosa e rara, per la tua esistenza, per il tempio dell’anima…, la grotta! E non te ne accorgi, è li.

Il mistero, il nulla, l’aldilà, l’ignoto e non so neanche perché mi cattura…; così, “la cerco, da sempre”… la grotta, un istinto come tutti gli altri – direbbero gli antropologi: ….primordiale! Al di là dell’estetica , esteriorità, tutt’altro: una religione, una parte di vita, in quel ventre, madre !

Il nulla, poi l’esicasmos (dai monaci asceti greci: ?συχασμός hesychasmos) la preghiera, il respiro, al ritmo del cuore.

Ma il nulla non esiste; esiste solo la terra, che è vita; la pietra, che ti “avvolge” con la grotta, nell’assenza totale, buio che ti contiene, in animalesche percezioni (ma queste son parole!…), iniziazione di misteriche religiosità, atavica cultura, infinito istinto “dell’animale uomo”, a cui appartiene anche il nulla… “una incantata coltre, che ti avviluppa”, protegge da emozioni esterne, utero materno- “ci sei solo tu”!

La grotta, che riporta più nel “profondo”, è una dolce protettiva appagante gestazione; sarà questa la mia grotta, dimora infinita; tumulo, che custodisce la morte e utero, che genera, protegge la vita! Per me ricerca appassionata di una esistenza, nel buio infinito dell’universo.

Desiderata, ho avvertito che la mia grotta è quella di “una vita”, quella senza vita…. senza tempo… che mi accoglie, come in un eterno ventre materno, mia empatia con la psicologia junghiana dal denso contenuto simbolico, che universalmente attribuisce alla grotta, evoca l’utero materno, l’archetipo per eccellenza. Quella che genera la vita… già nelle semantiche religiose; dalla cattolica orientale, natività di un Gesù Cristo, fattosi uomo per noi, che nasce in un’umile grotta! E più ad oriente, di filosofia “zen”, le grotte dei mille Buddha, i santuari ipogei di Hachiman scavati da monaci buddisti, dove “nasce scolpito” per la preghiera il Buddha Siddhartha Gautama; che la rende una delle religioni più antiche!….

Nella “psicologia junghiana” e per questo mio istintivo “sentire”, il ventre materno è la caverna … grotta che accoglie una vita, che viene dal nulla… dal “buio centro della terra”!?… il mistero.

Ma un’altra inquietudine vive in me: perché quella attrazione tellurica, così forte, per la grotta, già da quella naturale, ed oltre, quella “artificiale”, scavata, ritagliata “dall’ animale uomo”, tana nella pietra e dimora di vita (la casa grotta), la “gestazione psicologica”, incoscienza dell’anima, è gestazione dell’archetipo per eccellenza, la caverna diviene anche nascita dell’architettura…

Per l’architetto… la seducente architettura ipogea(quante, adorate!), oltretutto dalle buone valenze bioarchitettoniche.

Sì, tanto in voga e pure tanto spontanee! “Un naturale, nella natura” …

Sviluppo dell’embrione, gestazione di un cavernicolo

Sarà che stavano così bene, quelle mie cellule in gestazione, nella “culla amniotica”, così nato, nasce l’inquietante… bel desidero: perché la grotta… il ventre della terra che mi protegge, mi dà serenità, per quel mondo di fuori, ricco d’amore, laboriosità creativa, spiritualità… “una famiglia che nasce”, un mondo di fuori che vive, un mondo di “dentro”, l’anima in armonia che cresce, così, sto nella grotta del cuore.

Vada che continuo a pazziare!

Ma siamo quel che è stata la nostra gestazione, mi dico e non solo io!? E la vita di quei feti, poi cresciuti, me ne danno ragione: chi è stato da subito, nella grotta -utero, sereno, felice, protetto e appagato, glorificato, è poi persona pacata e amorevole, verso quel mondo lì fuori… di contro, non mi dilungo oltretutto…, è la follia più violenta!

I giochi tanto amati… una vita di giochi… i primi passi

E da che sono nato, quanto mi manca quel grembo materno, tant’ è che già dai primi passi mi sono cercato, sempre, la grotta. Beh, eravamo una schiera di cavernicoli, già “speleologi- archeologi”…, a cercarla chi sa, sotto la coperta modellata, sul lettone, poi grotta, anfratto, sede del nulla, sorgente di inquietanti acufeni, poi strada facendo, l’interno di una credenza, chiuso lo sportello, che gioia, piccole estasi, grandi piccoli salti emotivi, nella penombra, l’ignoto, ora che torno in posizione fetale… che giostra!

Ma il gioco più bello: il sogno, anche cercato, in siti di un inquietante passato, mistiche architetture scavate nella pietra, che mi cerco, attratto, sogno dopo sogno, l’oblio di una vita, ancora mi rapiscono, nel dedalo di pietra ritagliata, incisa, “i miei segni, i sogni del passato”, di un cavatore, che apre con la luce la pietra, che diventa casa, chiesa, eremitaggio, l’energia tellurica si fonde a quella umana!

A scuola, una scuola di vita… la “mia ricchezza”…,una cultura terra, terra!

Già in tenera età, la ricerca alle elementari, sul mio paese (Crispiano- a, Ta, subregione delle gravine- Murgia meridionale pugliese), attingevo al privilegio di abitare sull’antico insediamento rupestre, in gravina, scavato nella pietra da tempi remoti; già munito di taccuino, così, …giù per grotte!… sarà stato l’inizio del mio peregrinare senza tempo, senza spazio nel “bacino di pietra: “il Bacino del Mediterraneo”, fra pietra scavata e costruita a secco…che ha “fatto faccia”; due…, quella , luminosa guarda il sole a sud est, l’altra scura la notte a nord ovest, pietra liturgicamente orientata, come le basiliche d’oriente cristiano, con i fedeli in adorazione, rivolti verso l’abside ad oriente, la “luce”, un’unica luce a sud-est e la facciata con la porta, verso ovest ! Sacra, aquila bicipide. Per noi: il nostro Oriente, per loro :l’ Occidente, che fascino, questa diversità, unica ricchezza, spiritualità.

-Fine Tomo Primo!-

Cosimo Pentassuglia

NOTA BIOGRAFICA :

Cosimo Pentassuglia (1956) vive nella prima Montagna Fiorentina, nel Comune di Pelago (Fi), dove ha cessato la sua attività lavorativa come responsabile del locale ufficio postale e gli affiliati ufficietti sparsi nel vicino territorio, del passo della Consuma e Pomino: una ricchezza culturale e umana che va scomparendo, anche per il direttore di campagna, che apprezza tanto quel “profumo di camino” che con charm si portano addosso le anziane signore! Anni duri, per il neoarchitetto direttore, che deve contribuire a recuperare la produttività di Poste, per non “precipitare”, come Alitalia!

Ancora, dopo 40 anni toscani, egli “proviene” dalla Murgia meridionale pugliese, perché il suo cuore è sempre in quella sua originaria terra di pietra…

Una vita da pazzi, qui a Firenze, dove si laurea in architettura, e per potersi sostenere agli studi s’impegna in una “miriade” di lavori! Ma gli studi in architettura appagano un profondo desiderio che si porta nel cuore dall’infanzia: “la grotta”, così che già da studente si dedica alla ricerca sul campo, sulla cultura materiale della pietra (in particolare sull’architettura scavata), in zone geomorfologicamente simili alla sua di origine, nel Bacino del Mediterraneo. Questo studio sarà poi funzionale per curare alcuni progetti (per conto di un comune salentino del bacino estrattivo della pietra leccese), con altri partner europei, per la valorizzazione di questa cultura comune, funzionale altresì per dare un contributo al mondo accademico, universitario (conferenze, convegni, seminari) e associativo, designato, per i temi progettuali, come socio onorario dell’Associazione Nazionale di Bioarchitettura.

Oggi – nonostante la vita sia cambiata notevolmente dopo un ictus – è tuttora attratto dalla “grotta”, e sempre portato a peregrinare su territori ritagliati nella pietra e a studiare.

Ed ora, eccolo qui, felice, sereno, come sempre, fra le nostre braccia, protetto nell’utero universale…: la grotta, che ti porta nel buio centro della terra!