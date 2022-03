Dal Pnalm apprezzamento per il disegno di legge sulle aree montane

La nota del prof. Giovanni Cannata, Presidente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sullo sviluppo e la valorizzazione delle aree montane predisposto dal Ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini.

E’ un’occasione per mettere in attenzione la problematica delle terre alte nelle quali insistono molti dei Parchi e delle aree protette che vogliamo sempre più considerare laboratori per lo sviluppo sostenibile – Questo è quanto ha affermato dal prof. Giovanni Cannata, Presidente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) –

Al di là delle valutazioni sulle dimensioni finanziarie dell’intervento riteniamo che particolare e inderogabile attenzione dovrà essere posta alla copertura digitale dei nostri territori quale prerequisito indispensabile per ogni azione di conservazione attiva e sviluppo dei territori

Altrettanta importanza, anche alla luce della nostra esperienza di area interregionale, dovrà essere posta alle modalità di leale collaborazione tra le Regioni

Grande attesa per i seguiti relativi alle potenzialità delle green communities e agli interventi relativi alla scuola e alla salute

Non possiamo non chiedere una sollecita definizione dell’iter parlamentare

Non sia troppo forte chiedere che oggi possa essere già domani