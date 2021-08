Dal palco del Teatro Verde al San Timoteo, l’impegno sociale di Katia Ricciarelli

Prima il concerto al Teatro Verde che ha incantato gli spettatori e dopo la visita all’interno dell’ospedale San Timoteo e nei locali dell’Avis di Termoli. Una Katia Ricciarelli in versione sociale quella che ha conquistato Termoli. “E’ stata una serata magica quella di giovedì al Teatro Verde per il concerto di Katia Ricciarelli e del tenore Ignacio Encinas, che si sono cimentati in brani classici e della tradizione musicale napoletana – ha affermato il presidente dell’Avis, Pasquale Spagnuolo – Protagonista indiscussa è stata la Ricciarelli che ha allietato il numeroso pubblico presente con le sue interpretazioni e col racconto di aneddoti della sua vita privata, compresi quelli del suo matrimonio con Pippo Baudo.

Abbiamo conosciuto una donna davvero speciale, disponibile, umile, carica di umanità.

Le preoccupazioni della vigilia che accompagnano l’organizzazione di un evento che non può fallire si sono dissolte quando, avviandoci al termine del concerto, abbiamo cantato l’inno di Mameli con la Ricciarelli.

Un doveroso ringraziamento a quanti hanno contribuito al buon esito dell’appuntamento: Sindaco di Termoli e Michele Barile, Assessore comunale al turismo e alla cultura, ai Vigili del fuoco, al personale di SAE 112, ai volontari dell’AVIS, ai tecnici del suono e delle luci, a Giovanni Paduano che ha curato la proiezione delle foto di Termoli alcune delle quali forniteci gentilmente dal comandante della stazione carabinieri Filippo Cantore.

Il soggiorno termolese della Ricciareli si è concluso venerdì mattina quando, prima di partire alla volta di Cosenza per un altro concerto, ha voluto fare visita alla sala donatori del S. Timoteo per conoscere il mondo della donazione. Ha espresso meraviglia di fronte al pannello posto all’ingresso che gli studenti del Liceo artistico donarono anni fa alla struttura. Con interesse ha seguito le nostre spiegazioni sulla donazione di sangue e plasma soffermandosi a salutare chi stava donando. Infine ha espresso il rammarico per non aver mai donato, ma giustificandosi dicendo “Ho condotto una vita da nomade in giro per il mondo e non ho avuto tempo per soffermarmi su questo nobile gesto”. Infine è ripartita lasciandoci il ricordo di un evento e di una persona eccezionali”.