Dal Molise la svolta per piccole e medie imprese locali e italiane: con Confidi Rating e ‘Credito 108’ c’è l’erogazione diretta di credito

Il Molise, traite Confidi Rating, è tra le uniche 4 regioni d’Italia ad avere ricevuto dall’OCM (Organismo di Vigilanza dei Confidi) l’autorizzazione a procedere con le erogazioni dirette per sostenere imprenditori in momentanea difficoltà che difficilmente trovano accesso al credito secondo i canali tradizionali. Un grande risultato per l’ente molisano ‘Confidi Rating’ che si muove proprio nel campo del credito alle piccole e medie imprese molisane e italiane, facendo da intermediario con le banche.

Dal 2023 Confidi Rating è un operatore autorizzato da OCM (Organismo di Vigilanza dei Confidi) a erogare piccolo credito in favore di piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario a valere sui fondi stanziati dallo Stato con la legge 108 del 1996. Il credito si compone prevalentemente di fondi pubblici (fino all’80%) accanto a quelli di natura privata del nostro Consorzio. E proprio qui risiede la grande novità di questa misura: Confidi Rating è autorizzato all’erogazione di fondi pubblici, appunto quelli derivanti dal Fondo per Imprese a Elevato Rischio Finanziario.

“La possibilità di erogare credito diretto rappresenta un evento spartiacque, che segna un “prima” e un “dopo” nelle modalità con cui ci avviciniamo alle imprese in difficoltà – è stato spiegato questa mattina, martedì 4 aprile, in conferenza stampa nella sede di via XX Settembre 46 a Termoli Susanna Petta, Sabrina Marra e Agostino Capozzo- Rappresenta anche il compimento di un lungo percorso, che ci ha visti impegnati, fin dalla nostra nascita, nel rafforzare la nostra solidità sia in termini patrimoniali che di governance e trasparenza. Da 25 anni, infatti, il nostro Organismo è autorizzato, sulla base della medesima legge sopra citata, al rilascio di garanzie per l’accesso al credito. Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti, diventando noi stessi operatori del credito. Una sorta di “braccio operativo” del MEF, o, se vogliamo, l’ultima frontiera del credito, soprattutto in un momento storico in cui il sistema banche sta arretrando sempre più in termini di concessione di piccolo credito.

Per noi, ma soprattutto per le imprese, oggi tutto cambia: Confidi Rating è in grado di offrire – a chi ha i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento – un canale di finanziamento del tutto nuovo: un credito diretto veloce, snello, con un tasso fisso vantaggioso e competitivo e senza passare per l’intermediazione delle banche.

Una novità assoluta per quelle PMI e micro imprese a rischio finanziario che sono generalmente escluse dai circuiti di finanziamento classici, e che oggi invece possono contare su un sostegno concreto, rapido e vantaggioso.

Questo ci rende capaci di agire a 360 gradi: credito diretto, ma anche consulenza, sostegno all’individuazione dei finanziamenti più adatti alla singola impresa, trasferimento di un metodo imprenditoriale vincente. Ecco perché abbiamo chiamato questo nuovo servizio “Sistema di riabilitazione finanziaria”: grazie a noi le aziende, soprattutto quelle in difficoltà momentanea, potranno ricevere l’assistenza necessaria per ripartire con slancio e vigor”. Confidi Rating diventa oggi una sorta di Hub imprenditoriale, un punto di riferimento per chi fa impresa. Un organismo autorizzato, che opera in sinergia con lo Stato per sostenere l’imprenditorialità e il territorio.

Un luogo dove trovare soluzioni, idee nuove e soprattutto un alleato che ha cuore gli interessi, il lavoro e il futuro di chi ogni giorno si impegna per fare impresa.