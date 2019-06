Dal Molise all’Artiston, il sogno avverato dei “Sound Zero”

REDAZIONE TERMOLI

Il messaggio che vogliono mandare è chiaro e l’atmosfera è “calda”. «Il rock non è morto e dal Molise prova a rinascere». Parola di Giocchino Occhionero, Dino Petrucci, Rodrigo Galasso, Simone Pipoli e Mattia Fratangelo rispettivamente cantante, batterista, bassista e chitarristi dei “Sound Zero”, la band tutta made in Molise che in questi giorni è protagonista a Saremo al Saremo Rock. Per loro si tratta di un sogno divenuto realtà e di una sorta di scommessa vinta già in partenza. Sì perché in pochi si sarebbero mai aspettati una band nata quasi per caso di cinque ragazzi provenienti dal “Molise che non esiste” arrivare fino all’Ariston, da sempre il palcoscenico più importante per la musica italiana. Quello che ha lanciato artisti del calibro di Ligabue, Litfiba e Bluvertigo. E loro, adesso, si trovano proprio a Saremo dove parteciperanno alla finale del Saremo Rock, un contest nazionale nato proprio per scovare le band migliori del panorama rock. «Siamo arrivati a Sanremo passando una selezione infraregionale tra Abruzzo e Molise. Prendevano solo tre band e siamo stati scelti noi assieme a due band abruzzesi – racconta Gioacchino mentre la band si prepara alla conferenza stampa dell’evento – adesso c’è la finalissima di Sanremo, suoneremo all’Ariston che è il palcoscenico più importante della musica italiana. C’è tantissima soddisfazione perché per noi si tratta proprio di un partire da zero». Da qui anche il loro nome, Sound Zero. «All’inizio non c’era il sound, eravamo cinque ragazzi che si divertivano a strimpellare della musica. Ancora adesso non mi ritengo un musicista ma un artista che ama la musica». Accanto a questo anche un concetto più “filosofico”: «il punto zero nello zen significa equilibrio e noi abbiamo un equilibrio musicale». Una musica, la loro, che vede insieme tanti stili che li ha portati a far uscire un singolo, “Piece of me”, che attualmente conta 35mila visualizzazioni su Youtube ed è scaricabile gratuitamente da Spotify e da tutte le altre piattaforme musicali. «Abbiamo fatto anche da apertura di grandi concerti e stiamo lavorando su un nostro album fatto di dieci brani, nove in inglese e uno in italiano, tutti racconteranno la storia di ognuno dei ragazzi della band e avranno uno stile diverso in maniera che chiunque possa ritrovarsi nella nostra musica». E ancora nel loro curriculum hanno anche la partecipazione a un programma di Radio Delta1 «che per noi è stato molto importante» e quella a un talent show televisivo, “iBand”che andrà in onda su La5. «Abbiamo passato le preselezioni e la finalissima del casting e stiamo aspettando delle risposte per andare in tv. Per noi sarà un bel trampolino per darci visibilità. Ci scontreremo con tutte le migliori band rock nazionali e il nostro obiettivo è quello di fare bella figura. Vogliamo ringraziare tutte le persone e gli sponsor che da sempre ci sostengono e soprattutto la nostra famiglia. Senza di loro non ce l’avremmo mai fatta».