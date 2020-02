Dal Molise all’Ariston, Rosanna hair stylist nel backstage di Casa Sanremo

L’esperienza dell’acconciatrice termolese ospite di Wella Professional. «E’ stata un’emozione fortissima»

Parlano termolese alcune delle acconciature che tutta l’Italia ha potuto ammirare nella semifinale e nella finale del Festival di Sanremo. Tra le centinaia di hair stylist che si sono alternati nel corso della kermesse musicale più amata d’Italia c’era anche lei, Rosanna Cocco, proprietaria del salone Degradè Joelle di Termoli ospite di Wella nel backstage di Casa Sanremo. Una partecipazione che è arrivata come una sorta di fulmine a cielo aperto, ancora di più quando ha saputo che avrebbe “lavorato” proprio nelle due serate più importante della kermesse. L’arrivo a Sanremo e poi subito l’immergersi nell’atmosfera del Festival e nella “baraonda” che produce il festival della Canzone Italiana. L’hair stylist termolese ha portato il suo talento al Teatro Ariston e per due giorni è stata ospite dello staff della Wella Professional, team che ha curato il look degli artisti che sono saliti sul palco. «E’ stata un’emozione grandissima e non me lo aspettavo proprio. Poi stare lì trasmette una carica infinita». Sicuramente una esperienza che Rosanna non dimenticherà presto.