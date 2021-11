Dal Molise alla tv, le creazioni sartoriali di Sis Handmade vestiranno Ava Hangar

Un’opportunità importante in occasione del debutto di Drag Race in Italia

Non ha pause, si evolve, si reinventa e fa approdare su Discovery Plus il nostro Molise; stiamo parlando dell’attività di Sis Handmade, Sartoria Creativa nel cuore di Termoli.

La Miss Drag Queen Italia 2019 e 2020, Ava Hangar – al secolo Riccardo Massidda – il cui legame con la Sartoria Sis è ormai pluriennale, parteciperà – indossando i meravigliosi capi confezionati da Alessandra e Mariateresa Benaduce di Sis Handmade – alla prima edizione italiana del reality show statunitense Drag Race, in onda dal 19 novembre sul noto canale di Prime Video Channels, Discovery Plus.

Ma non si tratta dell’unico merito del 2021, l’intraprendente bottega sartoriale, nonostante il periodo di emergenza sanitaria, non ha posto limiti alla propria produzione creativa: continuando a proporre nel proprio negozio capi di abbigliamento e accessori unici, curati e di qualità, e realizzando progetti artistici di varia natura, come l’allestimento delle vetrine del Grecale, noto bistrò-caffè-winebar di Termoli, per regalare il Carnevale ad una cittadina alle prese con il lockdown e, ancora, ideando e conducendo un laboratorio creativo nell’ambito del progetto scolastico “Fuori e dentro la scuola” per dare la possibilità ai ragazzi delle terze dell’Istituto Comprensivo M. Brigida di Termoli di conoscere tutto il know how del lavoro sartoriale e creativo necessario a curare scenografia e costumi.

Un’opportunità, per i giovani diplomandi, per farla ugualmente – in maniera alternativa ma sicuramente altrettanto ricca di emozioni – la tanto attesa “gita dell’ultimo anno”.

Insomma, la bottega sartoriale Sis Handmade dà sicuramente vanto a Termoli e a tutto il Molise; adesso non ci resta che aspettare la messa in onda di Drag Race Italia (ricordiamo, dal 19 novembre su Discovery Plus) e scoprire quali abiti abbiano realizzato per la loro Drag preferita!