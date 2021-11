Dal Molise alla sceneggiatura della fiction con Verdone: il sogno realizzato di Luca Mastrogiovanni

Quando gli si chiede che cosa si prova a lavorare con un’icona del cinema e della televisione italiana come Carlo Verdone risponde con gli occhi che brillano: “lavorare con Carlo Verdone è il massimo apice della carriera di un qualsiasi sceneggiatore”. Una carriera che per Luca Mastrogiovanni si prospetta sempre più rosea. Originario di Campobasso è lui lo sceneggiatore di “Vita da Carlo”, la serie tv in onda su Amazon Prime composta da 10 episodi che raccontano la vita di Carlo Verdone. “E’ stata una esperienza incredibile – ha raccontato al microfono del Quotidiano del Molise – perché arrivare a lavorare con Carlo è un sogno e un punto di arrivo. E’ una persona che ha un grandissimo spessore umano nonostante a Roma lui non possa neanche uscire di casa nel privato è un anti-divo, si racconta ci racconta tanti aneddoti che sono alla base di ogni episodio che ha un 40% di realtà che nasce dalle sue storie e il restante siamo stati noi che lo abbiamo romanzato in forma di fiction ma c’è molta verità nella serie”.