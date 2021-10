Dal Molise alla manifestazione di Roma. Uilm: “Qui per la democrazia” (FOTO E VIDEO)

Dal Molise a Roma per manifestare contro i fascismi e i nazionalismi. Anche la Uilm del Molise ha voluto partecipare alla manifestazione che è stata organizzata nella capitale italiana dopo l’attacco della settimana scorsa alla sede della Cgil nazionale. Si tratta di una manifestazione fortemente voluta che ha portato in piazza migliaia di persone che hanno voluto dire no al clima di attacchi e di paura che si sta verificando a livello nazionale. “C’è tantissima gente – ha affermato il segretario della Uilm Termoli, Francesco Guida – è una piazza bellissima, colorata e festosa. Come Uilm Termoli abbiamo voluto contribuire a portare la democrazia e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.

