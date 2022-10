Dal Molise alla finalissima del Premio Mia Martini, Fra’ e la sua canzone per gli Angeli di San Giuliano

La passione per la musica e il canto parte da piccola, “da quando cantava insieme al papà che pure è un appassionato di musica”. E adesso per Francesca Flocco, arte Frà, si apre un altro capitolo importante.

La 13enne, originaria di Portocannone, è entrata alla finalissima del “Premio Mia Martini” presentandosi con l’inedito “Everest” dedicato agli angeli di San Giuliano di Puglia, deceduti 20 anni fa a seguito del terremoto che distrusse la scuola Jovine e con essa un’intera generazione.

Francesca con il suo timbro di voce promettente e interessante per i suoi 13 anni si è presentata al concorso riuscendo ad ammaliare tutti con la sua notevole disinvoltura sul palco “e facendo emozionare il pubblico – racconta la mamma Maria – con la sua voce e le sue canzoni. Il testo della canzone è stato scritto direttamente da lei che si è immedesimata nella figura di una bambina di loro che non era andata a scuola e ancora oggi, dopo 20 anni, ha il dolore ancora vivo quindi si immagina di andare sull’Everest per stare più vicino al cielo e quindi più vicino a loro immaginandosi di toccarli con un dito”.

Un brano toccante che è stato scritto in tandem con il noto cantante e musicista Costanzo Del Pinto. Adesso per Francesca si apre la fase della finalissima: il suo brano e la sua esibizione potranno essere votati fino al prossimo 2 novembre cliccando sul link https://www.premiomiamartini.it/fra/

“E’ particolare che questa votazione cada proprio in concomitanza con l’anniversario dei 20 anni del crollo della scuola Jovine e della morte dei 27 Angeli e della loro maestra – ha proseguito la mamma – non è tanto la votazione che ci interessa quanto proprio la possibilità di ricordare quello che è stato un vero e proprio dramma per tutto il Molise”.