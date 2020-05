Dal Molise al Legal Award, a tu per tu con l’avvocato Giannantonio

Dal Molise al Legal Award assegnato dal quotidiano finanziario nazionale Milano Finanza. Parla anche un po’ della terra molisana il riconoscimento che è stato assegnato all’avvocato Vincenzo Giannantanio. Un premio importante di fatto il coronamento di quella che finora è stata una carriera di successo.

Abbiamo contattato l’avvocato Giannantonio per raccontare la sua storia e avere una visione futura di quella che sarà il post emergenza Covid-19.

Lei ha origini molisane ma da tempo lavora a Milano, dove è riuscito ad ottenere il prestigioso Legal Award attraverso lo studio legale Gitti And Partners. Come nasce questo successo?

«Sono arrivato a Milano nel 2002 dopo aver fatto pratica legale tra l’Italia e l’Irlanda. A Milano ho fatto il mio master in finanza per poi entrare nello studio legale internazionale Ashurst dove ho lavorato tra Milano e Londra. Sono restato in Ashurst fino al 2009. Poi insieme ad altri soci e amici – tra cui il mio mentore, l’avvocato Daniele Raynaud – ho fondato uno studio indipendente che adesso, dopo diverse fusioni e acquisizioni, conta quasi 100 avvocati tra gli uffici di Milano, Roma e Londra. Siedo nel comitato esecutivo dello Studio insieme al Prof. Gregorio Gitti e all’Avvocato Stefano Roncoroni. Il Legal Award riconosciuto dal quotidiano finanziario nazionale Milano Finanza è un riconoscimento per la mia attività nel mercato e che vede, me e i miei colleghi impegnati in molte operazioni di M&A ogni anno. Questo riconoscimento si affianca, fortunatamente, ad altri premi, nazionali e internazionali, che riceviamo per la nostra attività. Siamo, infatti, tra i primi studi in Italia per numero di operazioni M&A».

Si occupa di un ramo delicato e specifico dell’avvocatura, quello del corporate. Per lavoro, quindi, entra in contatto con le aziende. Se può dirlo quali sono le maggiori difficoltà che stanno incontrando le aziende in un momento delicato come quello che stiamo vivendo attualmente a causa dell’emergenza Covid-19?

«Sono un avvocato M&A specializzato in operazioni di Private Equity. Significa che assisto fondi di investimento – nazionali e internazionali – che acquistano società per farle crescere e rivenderle o quotarle in borsa in un orizzonte temporale medio/lungo. Assisto investitori c.d. “razionali” che mediamente non si fanno condizionare da momenti contingenti come questo. Ovviamente il clima di incertezza di questo momento ha rallentato, ma non fermato, il deal flow dei nostri clienti, che anzi in alcuni casi non vogliono perdere occasione per fare delle buone acquisizioni. E’ ovvio che il lock down per forza di cose avrà una incidenza negativa su alcuni settori specifici (es retail, automotive, etc) e su realtà che già prima non erano propriamente in salute da un punto di vista finanziario o strategico».

Per quella che è la sua esperienza come e se cambierà il mondo stesso dell’avvocatura a seguito di questa emergenza?

«Credo che per gli avvocati d’affari operanti in realtà medio grandi come la nostra non cambierà molto in quanto la tecnologia e la digitalizzazione avevano un ruolo già fondamentale. Si pensi che ogni anno il nostro studio investe tantissime risorse in questo particolare segmento. Di sicurò potrà cambiare il layout degli spazi e la modulazione dei propri appuntamenti (interni ed esterni). Per il resto Business as Usual! Mi lasci concludere, infine, con una nota. Sono anni che vivo lontano dalla mia regione, ma mantengo sempre immutato l’orgoglio per le mie origini molisane e, ripesi, in particolare».