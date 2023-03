Dal Molise agli Stati Uniti, Giovanni Grano ai nastri di partenza della United Airlines New York Marathon

Avevamo lasciato Giovanni Grano, atleta della NAI, vittorioso lo scorso dicembre alla maratona di Pisa, con l’obiettivo di riproporsi sulla distanza solo a primavera inoltrata.

Tuttavia, mentre l’atleta molisano, ormai stabilmente negli Stati Uniti, è in fase di scelta per la sua gara obiettivo, diverse sono infatti le opzioni, domani, come preparazione, sarà ai nastri di partenza della United Airlines New York City Half Marathon; grandi per il maratoneta della NAI sono stati il richiamo e il fascino di un arrivo a Central Park, per quella che è una delle mezze maratone più partecipate al mondo: 25.000 runners alla partenza dal ponte di Brooklyn.

“Mi sono preparato tutto l’inverno con l’idea di correre una maratona primaverile a fine aprile – afferma Grano. Non ho avuto grossi problemi e mi sono allenato con discreta continuità anche se sto un po’ patendo il cambio di ambiente: prima di tutto il clima freddo dello stato di New York e decisamente poco invitante per la corsa; ma anche abituarsi ad una nuova routine, perché devo lavorare con i colleghi in Europa, e ad una nuova cultura non è stato e non è così immediato“.

Ai nastri di partenza domani ci saranno atleti del calibro Jacob Kiplimo, primatista del mondo nella specialità e Joshua Cheptegei primatista nei 5000m e 10000m.

“Sono contento di gareggiare la mezza di New York dato il cast stellare, ma non mi aspetto si corra tanto veloce date le caratteristiche di un percorso non velocissimo e il meteo un po’ freddo che si prospetta, per me – sottolinea l’atleta di Bojano – sarà un buon banco di prova per vedere a che punto sta la condizione, in vista dei prossimi obiettivi“.