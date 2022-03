Dal Molise a Striscia la Notizia, ha trovato nome e padrone la cagnolina abbandonata ad Agnone

Si chiamerà Pace e sarà presto adottata da una famiglia che l’ha già chiesta a Canale 5

Trovata a Monte Castel Barone, insieme a quattro altri cuccioli, da due agnonesi, la piccola cagnolina bianca e nera di Striscia la Notizia ha finalmente avuto il suo nome.

Si chiamerà Pace e sarà presto adottata da una famiglia, che già l’ha chiesta a Canale 5.

È la storia della cucciola abbandonata sui monti dell’Altomolise con i suoi fratellini. Li avevano salvati tutti due persone del posto, Armando Mancini e Ferdinando Vitullo, che li avevano poi consegnati ad un’associazione di difesa degli animali, “Salviamo anime mica animali”.

Alla fine la cucciolata era finita nel canile “Rifugio di Golia”, a Quadri in provincia di Chieti. Da lì la cagnolina, per un incredibile gioco del destino, era finita negli studi di Striscia la Notizia, dove Gerry Scotti e Michelle Hunziker avevano lanciato un referendum televisivo per sceglierle il nome e darla in affidamento. Obiettivi entrambi raggiunti. La cagnolina si chiamerà Pace ed è già stata chiesta in adozione. Una bella storia, finita bene e cominciata sui monti dell’AltoMolise.