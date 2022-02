Dal Molise a Sanremo New Talent, la gioia di Maria: “Se avete un sogno realizzatelo”

La 24enne di Campobasso arrivata in semifinale nel programma che dà l’opportunità ai cantanti emergenti di esibirsi a Casa Sanremo. “Salire su quel palco è una emozione indescrivibile”

L’emozione e gli occhi che brillano si possono percepire anche attraverso il telefono a centinaia di chilometri di distanza perché lei, Maria Colangelo, 24 anni di Campobasso, ancora non si rende conto di quello che le è capitato.

“Salire sul palcoscenico di casa Sanremo a poche centinaia di metri da quello dell’Ariston è una emozione che non si può spiegare a parole”.

L’abbiamo raggiunta al telefono dopo l’esibizione nel corso di Sanremo New Talent, il programma che dà l’opportunità ai cantanti emergenti di esibirsi a Casa Sanremo di fronte all’Ariston.

L’avventura di Maria è partita per caso. “Mi piace cantare sin da quando ero piccola. E’ una passione che ho coltivato per un po’ di tempo ma che poi ho dovuto lasciare fino a quando, a settembre scorso, ho ripreso lezioni di canto”.

Poi, un giorno, la svolta. “Un giorno, durante la mia routine quotidiana, mi trovavo su Instagram e mi sono apparse le candidature per Sanremo New Talent a quel punto mi sono detta perché non provarci?”.

Maria, così, ha deciso di inviare una mail per partecipare alle dirette nazionali con un video registrato dal telefonino “e con mia somma sorpresa sono stata selezionata.

A quel punto sono venuta qui a Sanremo e devo dire che è stata una esperienza unica che consiglio di fare a tutti quelli che ambiscono ad una carriera nel mondo della musica e che vogliono mettersi in gioco.

Si tratta di una esperienza che consente di aprirsi, di avere più fiducia in se stessi e avere la possibilità di iniziare delle eventuali collaborazioni con varie produzioni artistiche ed etichette discografiche”.

Maria ha portato sul palco di Sanremo New Talent la cover di “Io non credo nei miracoli” di Laura Bono. Un successo per lei che è arrivata tra i 93 semifinalisti che sono stati selezionati su oltre 2mila candidature presentate.

E quale è il futuro di Maria? “Sicuramente parteciperò alla Summer Edition di New Talent a Rimini se sarò selezionata e continuerò a studiare il canto.

E’ bellissimo calcare questi palcoscenici perché vieni giudicata e ascoltata da persone che sono davvero esperte di musica. Non ti ascoltano dei dilettanti. E poi ti trovi a Sanremo e ti confronti con artisti, con un ambiente che diventa quasi una famiglia e con uno staff che è tra i migliori al mondo.

E’ stato tutto molto accogliente e curato nei minimi dettagli. Il palco è qualcosa di indescrivibile. Consiglio a tutti quelli che hanno un sogno di fare una esperienza come questa”.