Dal Molise a Ravenna, una campana per ricordare i 700 anni dalla morte di Dante

L’iniziativa ha visto protagonista la Fonderia Marinelli di Agnone che ha inaugurato la campagna presso i Chiostri Francescani

Una campana per ricordare i 700 anni della morte di Dante. L’Ordine della Casa Matha, come si legge su Ravennawebtv, ha inaugurato ai Chiostri Francescani, una campana, fusa in bronzo, realizzata dalla Pontificia fonderia Marinelli di Agnone.

40 centimetri di diametro, le terzine dantesche riferite ad Ulisse, Virtus et Honor, motto di Bernardino Bembo, il podestà che riedificò la prima tomba di Dante a fine Quattrocento, e il volto del Sommo Poeta adornano il manufatto, realizzato per suonare sempre in Do e dedicato alla memoria del notaio Pietro Zardini (italianizzato in Giardini), amico e allievo di Dante. Incisi nella preziosa lega anche i nomi dei soci della Casa Matha che hanno aderito al progetto.