Dal Molise a Parigi, ‘Fuori dall’Alta Marea’ approda al Septième Club

‘Fuori dall’Alta marea’ scavalca i confini locali per arrivare a Parigi. E’ questa la notizia arrivata nella conferenza stampa di questa mattina, mercoledì 15 febbraio, nell’ l’Ufficio Cultura del Comune di Termoli – Belvedere la Torretta. E’ stato Ettore Fabrizio, presidente dell’associazione culturale Alta Marea, a fare gli onori di casa. In video collegamento da Roma Antonio De Gregorio, art director del Festival e regista e da Parigi Frédéric Vidal, direttore del Cineclub Septieme Club. L’evento, che si terrà venerdì 17 febbraio 2023 alle 18 a Parigi, presso l’Universitè Paris Citeè, rappresenta un momento di condivisione culturale dell’Associazione Culturale Alta Marea che da anni si adopera per la realizzazione di eventi gratuiti culturali in Molise e nel resto d’Italia e che ha come obiettivo anche quello di raccontare il Molise e Termoli al resto del mondo.

L’evento, realizzato con la collaborazione del Septième Club di Parigi, cineclub che da dieci anni lavora nella diffusione di film e documentari, porterà quindi al pubblico parigino una selezione di cortometraggi, ad opera di Alta Marea e del suo Dir. Artistico Antonio De Gregorio, pescati dalla libreria composta durante gli anni dell’Alta Marea Festival e della sua gara internazionale di cortometraggi.

“Sarà molto interessante presentare questi cortometraggi, anche e soprattutto perché gli autori di questi corti saranno presenti con noi e racconteranno il proprio lavoro confrontandosi con il pubblico presente”, ha commentato Antonio De Gregorio “Siamo la prima realtà Molisana ad approdare all’estero con un format originale e con una propria identità, questo è un passo avanti per tutta la comunità che ci permettiamo di rappresentare.” La serata sarà presentata dall’organizzatrice Valentina Salierno: “Vedremo prima un video-documentario che racconterà Alta Marea Festival, per presentarci. Poi partiremo con i corti. Il primo sarà Other Cats To Nip, della regista Ovidie, il secondo Alex’s

Machine di Mael Le Mèe, il terzo The Midwife, di Anne-Sophie Baily, un corto studentesco con un’identità incredibile, e chiuderemo la rassegna francese con Clara di Emeric Gallego. In coda presenteremo in anteprima ‘Elisa’ di Antonio De Gregorio, prodotto dalla Regione Molise, da Mu.SE Molise e da Cargo Produzione. In pratica scambieremo i nostri prodotti tipici cinematografici”.

E’ poi intervenuto Frédéric Vidal, direttore del Cineclub Septieme Club “Abbiamo colto la palla al balzo per unirci e creare un evento unico, in linea con la nostra direzione editoriale. Verrò assolutamente a Termoli a Luglio, non vedo l’ora di visitarla e di vedere l’Alta Marea

Festival!”. “Porteremo la nostra identità” ha continuato Antonio De Gregorio “anche attraverso dei simboli, con le grafiche di Adele Sorressa e Chiara Tuttolani, che mi pare abbiano ispirato anche dei prodotti presenti alla Bit”.

“Sono i nostri simboli, il Castello Svevo, un pesce, il sasso che racconta il Borgo Antico, l’occhio del cinema, il quadro dell’arte e un disco in vinile per la musica. Sono i nostri riferimenti che utilizziamo in ogni cosa che facciamo, e siamo contenti di portarli e raccontarli al pubblico francese.” hanno commentato Chiara e Adele.

“Questo è uno dei nostri obiettivi ed è solo un passo avanti nei progetti che stiamo seguendo” ha chiuso il Presidente Ettore Fabrizio.

L’INTERVISTA A ETTORE FABRIZIO