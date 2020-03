Dal Molise a Capri senza motivo, denunciata intera famiglia

Gli agenti del commissariato di Polizia di Capri, durante i controlli finalizzati a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’arrivo di una nave presso il porto hanno accertato le motivazioni dei passeggeri che stavano sbarcando.

I poliziotti hanno verificato che, tra i viaggiatori, vi era una famiglia proveniente dalla provincia di Isernia e diretta ad Anacapri, priva dei requisiti per restare sull’isola.

Inoltre, uno dei componenti della famiglia si è mostrato particolarmente insofferente all’attività dei poliziotti e li ha aggrediti verbalmente.

L’uomo, un 39enne napoletano con precedenti di Polizia, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale nonché sanzionato, così come i familiari, per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.