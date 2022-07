Dal Molise a Capo Nord in Vespa, Biagio portavoce di un messaggio sociale che valica i confini

Il campobassano è papà di un ragazzo disabile, che assieme ad altri coetanei del centro Peter Pan sta seguendo la sua esperienza attraverso la mascotte “La Papera Viaggiatrice”

Dal Molise a Capo Nord in sella alla sua Vespa.

E’ l’ultima impresa del campobassano Biagio Melone che, insieme ad un gruppetto di amici nonché appassionati di due ruote, è il protagonista di quest’esperienza avventurosa.

Biagio è partito dal capoluogo molisano il 27 giugno: direzione Portogallo, dove ad attenderli c’era un raduno di vespisti. Non sono bastate le migliaia di chilometri già percorse per arrivare nella Penisola Iberica. Biagio ha deciso che il viaggio non era assolutamente terminato, ecco perché ha deciso di rimettersi in sella e proseguire verso Capo Nord, attraversando il Circolo Polare Artico, per la bellezza di 11mila e 500 chilometri percorsi.

L’impresa di Biagio non è solamente passione per i viaggi, soprattutto quelli avventurosi, ma dietro c’è qualcosa di più: il campobassano è papà di un ragazzo disabile, che assieme ad altri coetanei del centro Peter Pan sta seguendo la sua esperienza attraverso la mascotte “La Papera Viaggiatrice”, pubblicando foto e video oltre a raccontare i luoghi toccati da Biagio. Una bellissima occasione per diventare portavoce di un messaggio sociale che valica i confini.