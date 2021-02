Dal Ministero 15 milioni di euro per l’adeguamento sismico e la ristrutturazione dell’ospedale San Timoteo

Una vera e propria notizia quella comunicata dal presidente Donato Toma in aula durante la seduta del Consiglio regionale di oggi, 2 febbraio. Dal Ministero è stato approvato il finanziamento di ben 14 milioni e 880 mila euro per l’adeguamento sismico e la ristrutturazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli. La richiesta in questione era stata avanzata la scorsa estate dai 4 ospedali molisani ed oggi la conferma del presidente Toma per l’ospedale termolese. Saranno 33mila i metri quadri interessati dalla ristrutturazione totale.