Dal M5S di Termoli la richiesta di interventi urgenti per l’Ospedale

REDAZIONE TERMOLI

«Questa mattina -si legge in una nota del Movimento 5 Stelle di Termoli- abbiamo fatto pervenire al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise, al Sindaco di Termoli e all’Asrem una richiesta di interventi urgenti per l’Ospedale San Timoteo di Termoli e la tutela del diritto alla salute per quanto riguarda l’emergenza Covid-19. In particolare abbiamo chiesto se a seguito dei noti fatti verificatisi il giorno 05.03.2020 sono stati effettuati i tamponi a tutti i medici e a tutto il personale, trattenuti nell’Ospedale San Timoteo di Termoli. Se sono disponibili, nella Regione Molise, i tamponi e tutto il materiale necessario, in numero congruo a soddisfare l’attuale emergenza. Se è stato disposto il montaggio del triage dinanzi agli ospedali pubblici: Cardarelli a Campobasso, Veneziale a Isernia, San Timoteo a Termoli, Vietri a Larino. Quando si intende riaprire l’Ospedale San Timoteo di Termoli, sanificato in tutti suoi ambienti e reso operativo per le emergenze e i ricoveri necessari, dovendo servire tutta l’utenza del basso Molise. Se sono stati aumentati i posti pubblici per la rianimazione da infettivi. Se è intenzione adibire l’Ospedale di Larino dotato di strutture e macchinari idonei, all’accoglienza e alla cura dei pazienti, in un quadro generale di assunzioni del personale medico e infermieristico. Infine, visto che la Neuromed di Pozzilli e il Gemelli S.p.A., sono strutture “private accreditate” e la Regione Molise è in piano di rientro per il riequilibrio del disavanzo sanitario abbiamo chiesto di fornire chiarimenti e a porre in essere ogni ulteriore iniziativa, volta a garantire la tutela della salute, che prediliga l’intervento pubblico a quello privato».