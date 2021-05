Dal futuro della sanità alle dimissioni, colpo di scena al San Timoteo: Serafini lascia

Appena 24 ore prima le dichiarazioni in veste di direttore sanitario del San Timoteo di Termoli (QUI L’ARTICOLO) e poi la decisione di formalizzare le dimissioni dallo stesso ruolo con decorrenza a partire dal 31 maggio. E’ una sorta di “colpo di scena” quello accaduto all’interno dell’ospedale di Termoli e che sta vedendo protagonista Giovanni Serafini. Lo stesso, ai nostri microfoni, aveva effettuato una disamina della situazione sanitaria e della necessità di guardare al futuro sia dal punto di vista della lotta al Covid sia per quello che riguarda la riforma della sanità e il nuovo piano sanitario regionale. Sotto la lente la carenza di personale, il far diventare la sanità molisana nuovamente appetibile per i giovani medici che si sono formati e specializzati fuori dalla regione e la necessità di mantenere alta la guardia contro il Covid per evitare di riempire nuovamente gli ospedali. Motivazioni che possono essere lecite e legittime alla base della necessità di dimettersi ma che lasciano l’amaro alla luce delle ultime dichiarazioni. Mentre si deciderà il da farsi restano le parole del presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice, che entra nel merito della questione: “A titolo personale e come presidente del Comitato San Timoteo, esprimo la totale condivisione delle amare motivazioni che hanno indotto il Dottore Gianni Serafino, indiscusso e apprezzato professionista, a rimettere le dimissioni di Direttore Sanitario dell’ospedale San Timoteo, e piena solidarietà. Il Comitato presto chiederà un incontro urgente al presidente della regione, nonché assessore alla Sanità Donato Toma, alla Commissaria Flora Degrassi, al Direttore Generale dell’Asrem Florenzano, per rappresentare e affrontare le annose criticità, ulteriormente aggravate dalla pandemia, presenti, e più volte evidenziate in passato, che gravano sul San Timoteo, unico presidio ospedaliero per l’intero territorio del basso Molise a servizio di una popolazione di oltre 120 mila abitanti e che nella bella stagione supera 200 mila presenza di persone per l’arrivo di turisti e vacanzieri”.