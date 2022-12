Dal crollo alla nuova vita, inaugurato supermercato al centro della città

Ricostruito dopo il cedimento del 2019 l’edificio storico conosciuto come “ex S.A.M.” e datato 1939 come si attesta nel mosaico recuperato dalle macerie ed esposto all’interno del punto vendita. A completare l’opera un parcheggio sotterraneo da 52 posti auto

È stato inaugurato questa mattina, giovedì 1° dicembre, il nuovo punto vendita MD che ha aperto i battenti nella centralissima via Gazzani, angolo Monsignor Bologna, a Campobasso e sarà il quinto negozio cittadino, l’ottavo in provincia e il dodicesimo in regione. Presenti alla cerimonia le autorità Comunali, Provinciali e Regionali, i Vigili del Fuoco e la Soprintendenza dei beni culturali. Dopo il crollo parziale del 2019, è stato infatti ricostruito completamente l’edificio storico situato nel pieno centro ottocentesco della città e conosciuto come “ex S.A.M.” dal nome della Società di Autolinee Molisana che vi ha operato fino al 1951.

Da allora, un lento e progressivo degrado rischiava di far andare perduta una testimonianza preziosa della Campobasso in piena espansione del 1807 appena insignita con Regio Decreto del titolo di capoluogo di provincia del Molise. Anno in cui il borgo nuovo cominciò a svilupparsi fuori le mura con il progetto dell’architetto Berardino Musenga. La costruzione dell’edificio ex S.A.M. è datata 1939, come attesta il mosaico recuperato dal crollo che fa ora bella mostra nel nuovo punto vendita MD.

Collocato in una zona di prestigio della città, a pochi passi dalle sedi di Comune e Provincia e dallo storico Stadio Romagnoli dove la Società Sportiva Campobasso ha vissuto momenti gloriosi, il nuovissimo store si sviluppa su 720 metri quadrati, sette corsie e cinque casse.

L’ampio parcheggio sotterraneo da 52 posti macchina rende il punto vendita perfettamente accessibile e completa l’opera di efficientamento dell’edificio.

Il supermercato osserverà il seguente orario: tutti i giorni da lunedì a domenica dalle 8 alle 20:30.