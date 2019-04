Dal Comune l’invito a limitare il transito di auto in centro città

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Battista invita la cittadinanza a limitare, nella giornata di lunedì 15 aprile, l’utilizzo delle automobili nel centro di Campobasso per via dei lavori di bitumazione che interesseranno il cuore del capoluogo e per la visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che sarà ricevuto in Prefettura.