Dal centro storico di Campobasso ai paesi, ecco le vie della cocaina

Una delle caratteristiche più importanti che vengono evidenziate nell’ambito dell’inchiesta antidroga “Gli Intoccabili” è quella relativa alla piazza dello spaccio di droga, prevalentemente cocaina, che nel caso in questione è il centro storico di Campobasso. Una sorta di zona franca, una piccola fortezza che secondo alcuni degli indagati avrebbe garantito maggiore protezione. Invece i Carabinieri erano già sulle tracce dei tre principali attori di questa attività di spaccio.

E’ anche emerso in conferenza stampa che la droga da Campobasso arrivava anche in alcuni centri limitrofi al capoluogo, si è parlato di Mirabello, Pietracatella, Toro. Stupefacenti che comunque giungevano in città sempre da Puglia e Campania.

L’attività di indagine è iniziata nel 2019 e, presumibilmente, è proseguita anche durante tutto il periodo del lockdown. Periodo in cui lo spaccio pare sia continuato. Ma veniamo al nome in codice assegnato dai Carabinieri a questa inchiesta. Emerge da alcune intercettazioni effettuate nell’ambito di un’altra operazione precedente e si sentono chiaramente due degli attuali indagati che commentano gli arresti dicendo: “Noi siamo intoccabili”. Una errata convinzione derivante anche dallo status di incensurati. Gli stessi che questa mattina sono stati raggiunti da tre ordini di custodia cautelare (due in carcere e una ai domiciliari).



Alla conferenza stampa cui hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali dei Carabinieri di Campobasso (il comandante provinciale Colonnello Emanuele Gaeta e il Capitano Antimo Ventrone comandante della Compagnia) c’era anche il Capo della Procura di Campobasso, Nicola D’Angelo il quale ha avuto modo di sottolineare che sono stati ben 40 i decreti di perquisizione emessi ed eseguiti a carico di altrettanti soggetti indagati o comunque coinvolti a vario titolo nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti tra Campobasso e provincia e regioni limitrofe (Campania, Puglia, Emilia Romagna).

L’attività di indagine, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Campobasso, era iniziata nel settembre 2018 e si è conclusa formalmente nel febbraio di quest’anno con l’ausilio di attività tecniche, osservazioni, pedinamenti e perquisizioni, acquisendo elementi a carico di 29 indagati, in ordine alle attività di spaccio, commercio e detenzione di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” destinata alla commercializzazione nella città di Campobasso.

A finire in carcere, con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, un 60enne ed un 40enne, entrambi incensurati e residenti del centro storico di Campobasso; un altro campobassano, 30enne, e stretto collaboratore dei primi due, è finito invece agli arresti domiciliari.

È proprio il centro storico di Campobasso, luogo impervio e difficilmente presidiabile militarmente, ad essere protagonista questa volta: è qui infatti, a casa di uno degli arrestati in particolare, il capo del sodalizio, come emerge chiaramente dalle risultanze investigative dei Carabinieri, che veniva conservata la cocaina, tagliata, suddivisa in dosi e spacciata ad ogni ora del giorno e della notte.

Dalle indagini è emerso che i tre arrestati avevano posto in essere una fiorente attività di spaccio di cocaina, utilizzando spesso le proprie abitazioni come basi logistiche per la preparazione dello stupefacente in dosi nonché punti di cessione dello stupefacente ai vari consumatori, senza sdegnare la consegna a domicilio, creando, il tal modo, una vera e propria piazza di spaccio nel centro storico del Comune di Campobasso.

Le dosi venivano ordinate facendo ricorso a telefonate e/o sms/chat che precedevano l’incontro per la cessione. Con tali modalità venivano ordinate le dosi, fissato il prezzo di acquisto, nonché stabilito il momento dello scambio.

Nel corso dell’attività d’indagine sono stati sequestrati circa 150 gr. di cocaina (con un grado di purezza fino al 90%) pari a circa 340 dosi mentre sono state circa 3000 le cessioni di stupefacente documentate dagli investigatori. Il gruppo criminale, nel corso dell’anno di indagine, aveva già subito l’arresto di uno dei componenti, il deferimento in stato di libertà di altri 6 e la segnalazione all’Ufficio territoriale del Governo di altri 25 soggetti tossicodipendenti; ben 21 invece i recuperi di sostanza stupefacente effettuati dai militari.

Durante l’esecuzione di questa mattina, nel corso delle numerose perquisizioni, venivano rinvenuti 10 gr. di cocaina (suddivisi in 20 dosi) con contestuale deferimento in stato di libertà di un ulteriore soggetto, oltre ad ulteriori 31 gr. di marijuana e 1 gr. di eroina in possesso di altri soggetti.